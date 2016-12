iPhone, in un video viene mostrata la colorazione "Jet White"

La novità più eclatante che ha fatto molto parlare dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus è stata senza dubbio, dopo la scomparsa del jack da 3.5mm, l'aggiunta versione "Jet Black". Una colorazione decisamente particolare mai vista su di uno smartphone Apple che è il risultato di una lavorazione sofisticata proprio come sofisticata risulta anche il mantenimento. Sì perché il nuovo iPhone "Jet Black" possiede un corpo completamente lucido il quale con facilità può rimanere graffiato. Molti utenti comunque non si sono preoccupati di questa situazione e lo hanno comunque acquistato per la novità e soprattutto per la propria bellezza.

Nei mesi scorsi era apparsa in Rete la notizia che tale particolare colorazione potesse esser affiancata da un seconda versione ma bianca. Sì un iPhone 7 e 7 Plus "Jet White" sembrava in arrivo dagli stabilimenti di Apple pronto a conquistare il mercato seguendo quello che era già successo con la versione nera. Purtroppo al momento nessun aggiornamento giunge dalle più autorevoli fonti Apple se non un video in cui vengono mostrate due back cover per iPhone pronte a "vestire" il telefono completamente di bianco lucido.

Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 27 dicembre 2016

Nel video vengono mostrate le cover posteriori dei due smartphone di Apple, sia nella versione da 4.7 pollici che in quella da 5.5 pollici. Chiaramente non è possibile percepire se le stesse siano semplici cover arrivate da qualche store asiatico, come è facile trovare, o se siano il prototipo della futura nuova colorazione in realizzazione da Apple.

Difficile capirlo visto soprattutto che Apple solitamente non introduce nuove colorazioni per i propri smartphone durante il corso dell'anno ma è anche vero che negli ultimi tempi a Cupertino sono cambiate molte cose in seno a tutto ciò ed una versione con quegli affascinanti riflessi bianchi potrebbe realmente essere posta in commercio catturando ancora più utenti.