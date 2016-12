iPhone Ferrari: questo il nome in codice del nuovo top di gamma di Apple?

Quando si dice Ferrari si ha subito la sensazione di qualcosa di unico e fortemente italiano. In questo caso però Ferrari non è la scuderia made in Italy prima al mondo in fatto di automobili sportive e di Formula 1, ma bensì il nome in codice che Apple sembra abbia relegato al prossimo iPhone in arrivo ad anno nuovo.

iPhone Ferrari primeggia in alcune documentazioni facenti capo ad Apple e proprio l'azienda di Tim Cook è solita dare nomi in codice ai propri dispositivi proprio per occultare ogni tipo di riferimento ai veri nomi dei prossimi melafoni. Per questo sembra che gli ingegneri di Cupertino abbiano deciso di rendere in qualche modo omaggio alla Ferrari nominando la terza versione del prossimo iPhone, esattamente quello che in molti si attendono con specifiche da top di gamma e soprattutto con display AMOLED e privo di cornici.

La documentazione con la presenza del nome in codice Ferrari è stata indirizzata ad alcune aziende produttrici di componenti per Apple. In essa vengono confermate le tre versioni dei nuovi iPhone 2017 con gli ipotetici aggiornamenti hardware per due di esse che presumibilmente potrebbero prendere il nome di iPhone 7s e 7s Plus, ma anche un nuovo modello di iPhone, appunto il Ferrari, che dovrebbe possedere appunto un corpo "borderless" con design completamente nuovo e la ricarica wireless.

Proprio su quest'ultimo sembra che in Apple abbiano deciso di rinnovare completamente la scheda logica interna progettandola in più parti e non più fatta da un pezzo unico come quelle attuali. Presente, ipoteticamente, da una parte il nuovo processore Apple A11 assieme alla memoria interna del telefono, mentre in un'altra parte i vari chip nonché Wi-Fi e componenti per la rete cellulare.