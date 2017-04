iPhone Edition, ecco il video concept che lo fa somigliare al primo iPhone di Apple

Era il 9 giugno 2007 quando Steve Jobs alla conferenza di apertura del Macworld presentò per la prima volta l'iPhone: quello che tutti chiamarono smartphone ossia un telefono che grazie alla presenza di un display completamente touch permetteva di essere utilizzato con le dita delle mani senza bisogno di dover interagire con tasti fisici o con noiosi pennini. Fu rivoluzione e da quel giorno tutti i produttori di telefoni capirono che il futuro era quello e gli smartphone odierni derivano proprio da quella giornata.

Sono passati dieci anni e le indiscrezioni sulla possibilità che Apple voglia onorare quel primo iPhone si susseguono a ritmo incessante. Non ultimo il video concept di Martin Hajeck, conosciuto proprio per i suoi lavori su prodotti futuri di Apple, che ha voluto accorpare tutti i rumor sul nuovo iPhone in arrivo realizzando dei rendering su come potrebbe essere questo tanto chiacchierato "iPhone Edition".

Il designer è partito innanzitutto dall'indiscrezione più importante che riguarda la presenza possibile di un display OLED a tutta superficie. Per questo ha pensato bene di realizzare un concept che delineasse proprio questa novità in casa Apple. Ecco dunque che il nuovo iPhone Edition potrebbe possedere un pannello borderless che si allunga nella parte inferiore pronto a divenire un tutt'uno con il corpo in alluminio. Touch ID presente ma completamente a schermo nella stessa posizione comunque odierna.

Quello che chiaramente salta all'occhio scorrendo le immagini dei render del designer è sicuramente il retro del nuovo iPhone Edition. In questo caso si è pensato ad un rimando diretto al primo iPhone, che ricordiamo possedeva un corpo in alluminio con una banda in basso gommata per le antenne. Il designer ha dunque pensato di ricondursi a tale aspetto riproponendolo nel nuovo smartphone con un posteriore lucido in alluminio ed una barra inferiore nera gommata proprio come nella prima edizione. Presente una fotocamera a doppio sensore che in questo caso non sporge minimamente rispetto alla back cover, una speranza in questo caso che in Apple si possa tentare un appiattimento del comparto fotografico sul nuovo iPhone.

Le immagini di questo nuovo iPhone Edition non possono non creare una certa nostalgia, oltretutto il designer ha ben pensato di porre l'immagine simbolo dell'iPhone del 2007 con i famosi pesci pagliaccio. Non sarà forse facile ottenere un iPhone che rispecchi queste immagini e questo design ma è chiaro che a Cupertino qualcosa di "nuovo" si sta realizzando e chissà che Tim Cook non voglia ricordare l'iPhone da cui tutto è nato proprio con un iPhone Edition così.