iPhone DE (Decade Edition) sarà il nome del nuovo iPhone di Apple?

Il nuovo iPhone 8 si chiamerà iPhone DE ossia Decade Edition. E' quanto emerge nelle ultime ore da alcune immagini ritraenti le pellicole in vetro andate già in produzione e che permettono, oltre al nome, anche di confermare l'aspetto che possederà il nuovo smartphone della casa di Cupertino. L'iPhone DE dunque possederà proprio il design visto durante le passate settimane con un display da 5.8 pollici completamente borderless e dunque con cornici ridotte all'osso.

In questo caso il vetro protettivo del nuovo iPhone permette di osservare, ancora una volta, la presenza nella parte superiore di un importante comparto fotografico nonché di sensori dei quali si vocifera ormai da tempo. Sì, perché in Cupertino la volontà sembra essere quella di integrare un doppio sistema di fotocamere capaci di realizzare una vera e propria scansione in tre dimensioni per la massima sicurezza nonché per funzionalità avanzate.

Non è tutto visto che è apparsa in rete l'immagine anche di un'ulteriore schermo protettivo del nuovo iPhone con la dicitura di "iPhone Decade Edition" e non più iPhone 8. Sarà dunque questo il nome del nuovo smartphone di Apple? Chiaramente non è dato saperlo ma sembra che le ultime indiscrezioni possano porla come possibile nomenclatura dello smartphone proprio per differenziarlo dalle altre versioni e soprattutto per celebrare il decimo anniversario dalla sua prima versione.

L'attesa per questo nuovo top di gamma dell'azienda di Cupertino diventa giorno dopo giorno sempre più elevata anche se negli ultimi tempi ormai le indiscrezioni convergono tutte verso lo stesso design e le stesse caratteristiche tecniche. iPhone DE o iPhone 8 dunque cambierà completamente il proprio aspetto introducendo un display completamente "edge-to-edge" e soprattutto OLED. A livello di prestazioni ci si attende molto dal device che sicuramente integrerà il nuovo processore proprietario di Apple capace di raggiungere importanti risultati soprattutto per quanto riguarda la realtà aumentata che abbiamo visto essere uno dei principali temi in sviluppo con iOS 11.

Non solo perché anche il comparto multimediale sarà fortemente rinnovato con una fotocamera a doppio sensore capace di migliorare gli scatti a livello qualitativo ma anche di aumentare notevolemente le funzionalità per l'utente finale. Seppure molti aspetti sembrano ormai svelati è palese che l'evento in arrivo durante il prossimo autunno non potrà esimersi dall'essere uno dei più importanti della storia di Apple.