iPhone con display di terze parti, riparabili in garanzia se il problema non riguarda il display

Apple ha notificato agli Apple Store e ai centri di assistenza autorizzati un piccolo cambiamento nelle politiche di gestione dei termini di garanzia da applicare agli iPhone con display sostituiti di terze parti. Secondo le nuove direttive sarà possibile effettuare riparazioni in garanzia anche a iPhone con display di terze parti, qualora ovviamente il problema per il quale il telefono viene portato in assistenza non sia imputabile al display.

In precedenza un iPhone con display già sostituito da terzi non poteva rientrare sotto la copertura di garanzia anche se portato in un Apple Store o in un centro di assistenza per problemi non legati al display. Secondo quanto rileva MacRumors, il dispositivo coperto da garanzia può ora essere riparato gratuitamente sempre che, ovviamente, il problema non riguardi il display.

In caso contrario caso al cliente verrà richiesto di pagare le tariffe Apple per gli interventi fuori garanzia, anche se la garanzia non dovesse essere scaduta. Se il cliente dovesse rifiutarsi di pagare, l'assistenza autorizzata potrà decidere di non effettuare in toto la riparazione.

Nel momento in cui la presenza di elementi di terze parti dovesse negativamente condizionare l'esito della riparazione, ai clienti sarà richiesto di pagare il costo fuori garanzia per la sostituzione dell'elemento di terze parti o dell'intero dispositivo, così che l'assistenza possa risolvere il problema per cui il dispositivo è stato mandato in riparazione.