iPhone compie 10 anni. Ecco come ha cambiato il mondo degli smartphone

Un giovane Steve Jobs con indosso il suo solito lupetto nero e i jeans presentava al mondo intero il primo iPhone. Un primordiale smartphone capace di coniugare molteplici funzionalità sia per il business che per l'intrattenimento e capace soprattutto di reinventare il concetto di telefono come mai finora si era conosciuto. Era il 29 gennaio 2007 e dopo sei mesi, ossia il 29 giugno, il dispositivo che avrebbe aperto una nuova era nella telefonia veniva per la prima volta commercializzato in territorio americano.

Un evento visto da molti con scetticismo soprattutto per un prodotto che sperimentava soluzioni completamente nuove e praticamente mai finora portate agli utenti. Parliamo chiaramente di un telefono senza alcun tasto fisico se non quello principale centrale denominato tasto Home. Un prodotto che avrebbe permesso agli utenti un'interazione completa con le dita essendo presente un display completamente touch capacitivo ed un'interfaccia grafica studiata a tavolino proprio per essere utilizzata senza alcun pennino o stilo come invece veniva fatto ancora dai concorrenti.

I sei mesi di attesa per la commercializzazione risultarono per molto tempo un mistero che venne poi svelato dallo stesso Steve Jobs che giustificò questo periodo di "gestazione" non tanto per problematiche di produzione ma solo perché il primo iPhone della storia venne presentato in netto anticipo, ancora prima che lo stesso venisse certificato dalla FCC. Questo per mantenere segreto l'intero progetto soprattutto a livello estetico sapendo palesemente che nessuno avrebbe dovuto spiare quello che sarebbe divenuto un'icona per molti.

Il 29 giugno è senza dubbio una data storica per la tecnologia. Una data da cui molte aziende hanno capito che il mondo della telefonia sarebbe dovuto cambiare e che gli utenti avrebbero dovuto avere di più da chi produceva telefoni cellulari. Si doveva permettere una visione ben più ampia della mera telefonata o del semplice e povero SMS. In questo l'iPhone fu senza dubbio uno dei precursori e Steve Jobs riuscì in quello che in molti non credevano fosse possibile: reinventare il telefono. Sì, perché il suo modo di pensare ma anche di fare e di interagire con le persone che lo circondavano di certo non permetteva vita facile. Un difetto ma anche un pregio perché la testardaggine coniugata al genio permise di ottenere quello che, inutile negarlo, è non solo uno smartphone ma un modo di pensare e di credere nella tecnologia.

Usare un iPhone è come utilizzare un device che fa della semplicità la principale forma di dipendenza. Chi ha provato come smartphone principale un iPhone non può negare di essere rimasto stupito dalla facilità con cui è possibile fare le cose con un sistema operativo, iOS, che nel corso degli anni ha raggiunto sempre più maturità ma anche funzionalità che forse altri avevano già da tempo ma che in Apple sembrano trovare un nuovo significato. iPhone non è solo un semplice dispositivo telefonico capace di fare foto, navigare in internet o magari permettere di comunicare con gli amici a distanza ma è anche un prodotto facente parte di un ecosistema dove Mac, iPad, iPod e anche AppStore sono un tutt'uno permettendo di ottenere il massimo in ogni settore.

E' chiaro però come in questi dieci anni i tempi siano cambiati e come la concorrenza abbia raggiunto livelli inaspettati. Produttori come Samsung, Huawei, LG o anche Xiaomi sono oggi forse più innovatori di Apple nei loro display, nelle loro fotocamere o nei loro sistemi operativi. Questo di certo non è passato inosservato a Cupertino e proprio in questo decimo anniversario potrebbe tornare in auge quella magia che tanto aveva caratterizzato l'azienda nel 2007.

L'iPhone in arrivo entro la fine dell'anno sembra pronto ad innovare quel tanto da rendere gli altri già obsoleti. Si parla di display OLED borderless, di processori di ultimissima generazione, di fotocamere capaci di portare il tridimensionale ma di fatto quello che realmente permetterà ad Apple di sopravanzare ancora una volta gli altri dovrà essere quel suo essere unica e diversa. Il suo motto è sempre stato "Think Different" ossia pensare diversamente e lo è stato con l'iPhone, lo è stato con l'iPad ma lo è stato anche con il MacBook o l'iMac. Insomma Apple si è sempre contraddistinta per la realizzazione di prodotti "diversi" in un modo o in un altro e il nuovo iPhone, come anche tutto quello che verrà in futuro, dovrà riprendere proprio questo concetto.

Si potrà essere fan di Apple o no ma è innegabile asserire come l'iPhone sia stato e sia tuttora un cardine del mondo della telefonia e della tecnologia. Sono passati 10 anni di vendite, di successi, di modelli piaciuti o non piaciuti ma è chiaro che se oggi utilizziamo gli smartphone con tutto quello che ne consegue in qualche modo è anche grazie ad iPhone. Per questo: tanti auguri iPhone.