iPhone City, la città cinese da 6 milioni di abitanti che vive di iPhone

Molti nel corso degli anni hanno sottostimato l'impatto di iPhone nel mondo, sia dal punto di vista tecnologico che da quello della produzione. Un errore che ha portato sul lastrico diverse società, facendo invece risorgere quelle compagnie che hanno sin da subito intuito il successo del melafonino, e applicato strategie valide per contrastarlo. Ad aver creduto nell'iPhone è stata anche Foxconn, fidata compagna di Apple nella produzione dello smartphone e società spesso balzata agli onori della cronaca per i trattamenti talvolta estremi riservati ai propri instancabili dipendenti.

Ma oltre alle controversie, scrive in un nuovo lungo ed interessante report il New York Times, Foxconn fa parlare di sé anche per il contributo che offre alla società cinese: il produttore è infatti in grado di alimentare un'intera città con una popolazione di 6 milioni di individui grazie al business che gira intorno al melafonino.

Posizionata nella provincia centrale di Henan, in una zona di certo non ricca della Cina, Zhengzhou è la casa dello stabilimento principale di produzione dei melafonini. Uno stabilimento che è capace, a pieno regime, di portare in vita circa 500 mila iPhone in un solo giorno. Un tasso di produzione elevatissimo che richiede naturalmente un numero enorme di operai, non troppo difficili da trovare in una città che conta milioni di abitanti. Alla base della produzione e del mantenimento della fabbrica non c'è solo Foxconn, ma anche il governo cinese con i suoi investimenti da oltre 1,5 miliardi di dollari per supportare il produttore e, di riflesso, anche l'iPhone.

Lo smartphone della Mela governa l'economia dell'intera regione, consentendo allo stabilimento e a Foxconn di espandersi costantemente e portando alla costruzione di infrastrutture apposite per la consegna delle unità fuori dai confini cinesi. iPhone è così importante per l'economia locale che secondo il NY Times i residenti di Zhengzhou chiamano la loro città "iPhone City".

La presenza di Foxconn garantisce un futuro ad un'intero agglomerato urbano, ma è l'iPhone il vero motore che mantiene "accesa" la città. Con il 90% dell'intero fatturato degli smartphone, ottenuto con una quota di mercato del 12%, iPhone è un affare per la Mela ma anche per tutte le compagnie e le realtà ad esso legate. Il melafonino fa comodo naturalmente anche al governo cinese, che è ben contento di investire sul prodotto americano nonostante non sia un partner diretto di Apple. E Foxconn attinge dal meglio dei due mondi: da una parte i contratti di Apple, dall'altra i benefit miliardari del governo cinese.