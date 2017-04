iPhone 8, un nuovo schema conferma la presenza della ricarica wireless su tecnologia QI

Negli ultimi mesi le indiscrezioni riguardanti il nuovo iPhone 8 in arrivo entro la fine dell'anno si sono succedute confermando o smentendo ripetutamente la presenza o meno di componenti. Se da una parte tutti dichiarano la possibilità che il nuovo iPhone di Apple dovrebbe possedere un display a tutto schermo replicando al successo del Galaxy S8 e S8+ di Samsung, dall'altra è possibile che molte delle tecnologie indicate nelle indiscrezioni ultime non arrivino realmente. Su questo continuano incessantemente a comparire in rete gli schemi con il posizionamento dei componenti interni proprio del nuovo iPhone. Non ultima una nuova immagine che sembra confermare la presenza della tanto sospirata ricarica wireless.

Lo schema del nuovo ipotetico iPhone 8 permette di capire come in Apple potrebbero aver deciso di integrare una ricarica senza fili con tecnologia QI. Una soluzione che molti produttori hanno da tempo inserito nei propri top di gamma ma che finora non era stata presa in considerazione dall'azienda di Cupertino, se non per l'Apple Watch, probabilmente in attesa che l'intera tecnologia raggiungesse sviluppi sicuri almeno per gli standard degli ingegneri di Apple. Come ogni ricarica wireless che si rispetti una parte importante dello smartphone sembrerebbe occupata dalla piastra circolare pronta a ricaricare la batteria integrata dell'iPhone senza dover ricorrere al classico cavo.

Non è tutto visto che lo schema permette anche di confermare l'assenza di un Touch ID al posteriore. Avevamo visto come alcune indiscrezioni avessero preso in considerazione tale soluzione soprattutto per le difficoltà trovate dall'azienda di Cupertino nell'integrare il sensore di rilevamento dell'impronta digitale al di sotto del vetro frontale. Tutto smentito visto lo schema odierno che dunque sembra scongiurare lo spostamento al posteriore del pulsante di sblocco dello smartphone.

Presente chiaramente la fotocamera a doppio sensore ruotata di novanta gradi rispetto all'attuale con la presenza di un flash LED al centro dei due sensori. Questo tipo di posizionamento sembrerebbe dovuto ad un cambiamento delle componenti interne ma soprattutto anche alla migliore fruizione del nuovo sistema di ripresa 3D che l'iPhone 8 dovrebbe possedere. Presente chiaramente anche il Taptic Engine per riprodurre la vibrazione, la porta Lighting pronta a ricaricare lo smartphone in alternativa a quella wireless ma anche per permettere agli utenti utilizzare cuffie non wireless.