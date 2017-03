iPhone 8 senza schermo curvo, ma con un semplice pannello flat

Il prossimo iPhone 8 avrà con molte probabilità un display OLED edge-to-edge, ovvero privo o quasi di cornici. Stando però a quanto riportato da un nuovo articolo di MacRumors si tratterà di un pannello flat tradizionale e non curvo come spesso raccontato dai rumor. La pubblicazione cita come fonte Wayne Lam, analista di IHS Markit, che sostiene che non ci sarà nessun pannello curvo, anche se conferma la presenza della matrice OLED per il nuovo display del melafonino.

"Possiamo anticipare che Apple adotterà un'implementazione di tipo flat del design OLED sul nuovo modello speciale di iPhone", sono state le parole di Lam. "Sarà un'implementazione analoga a quella del design attuale con vetro 2.5D". Il design di iPhone 8, oppure dovremmo chiamarlo iPhone Edition, non è ancora stato confermato dal produttore e quindi è chiaro che i rumor sono ancora particolarmente instabili con conseguenti conferme e smentite da più fronti.

Non è possibile attualmente dire con certezza come sarà il prossimo iPhone, ovviamente, ma con Apple che sta provando diversi prototipi dello smartphone possiamo dedurre che, secondo le parole di Lam, sia stata ultimamente scelta la soluzione flat più tradizionale e comoda da utilizzare. Ma si tratta naturalmente di supposizioni. Il prossimo iPhone 8 sarà probabilmente il più grande passo in avanti nella storia degli iPhone, ma potrebbe richiedere una spesa anche superiore rispetto ai non proprio economici modelli attuali.

Stando alle ultime voci saranno tre gli iPhone del 2017, due simili a quelli attuali e un altro premium, con caratteristiche inedite nella line-up della Mela. Quest'ultimo dovrebbe avere un'autonomia migliorata, ricarica wireless (presente anche sugli altri modelli), certificazione IP68 e feature di riconoscimento facciale e realtà aumentata. Tim Cook ha parlato spesso di quanto sia importante quest'ultima funzione, senza però confermarne la presenza su iPhone 8.

iPhone 8 (chiamato dalle fonti anche X, Pro ed Edition) potrebbe però arrivare nei negozi con un leggero ritardo rispetto ai modelli standard, con la produzione in massa non attesa prima del mese di settembre. L'obiettivo dovrebbe essere riuscire a vendere il modello flagship della società comunque prima della stagione natalizia, la più importante per le vendite nella categoria.