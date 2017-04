iPhone 8, problemi al nuovo Touch ID sotto vetro. L'idea di Apple potrebbe tramontare

Apple sembra riscontrare difficoltà nel posizionare il tasto Touch ID al di sotto del vetro frontale del nuovo iPhone 8 in arrivo. E' quanto risulta da alcune indiscrezioni provenienti da un accreditato analista il quale ha dichiarato come l'azienda di Cupertino stia valutando un sensore delle impronte digitali di nuova concezione diverso da quello realizzato dalla AuthenTec o addirittura l'esclusione di questa possibilità che dunque potrebbe portare ad un cambiamento del design dello smartphone in arrivo entro la fine dell'anno.

Durante le scorse settimane sul nuovo iPhone di Apple si erano succedute numerose indiscrezioni molte delle quali indirizzate proprio alla possibilità che il nuovo smartphone della casa di Cupertino potesse integrare un Touch ID nascosto al di sotto del vetro anteriore. Tutto questo chiaramente a favore di un design completamente rivisto dall'azienda che avrebbe in qualche modo permesso di avere un prodotto con display praticamente "borderless" e dunque sulla scia del nuovo Galaxy S8 di Samsung. Gli sviluppi del nuovo Touch ID realizzato in questo modo però non sembra convincere Apple e le ultime indiscrezioni sembrano votate ad uno stravolgimento del nuovo iPhone proprio per sopperire da tale scelta.

Le soluzioni per il nuovo iPhone potrebbero dunque essere diverse: Apple potrebbe tentare la carta del posizionamento sul posteriore del sensore sul nuovo smartphone, in linea con la scelta di molti altri produttori Android. In questo caso però si andrebbe contro la filosofia propria della casa di Cupertino che ha sempre dichiarato scomodo e poco intuitivo l'alloggiamento in quella posizione. L'azienda di Tim Cook potrebbe anche pensare di cambiare il proprio fornitore di Touch ID anche se questo potrebbe chiaramente comportare un ritardo nella presentazione del nuovo iPhone, che comunque a detta di molti potrebbe confermarsi per il mese di novembre.

Di certo quello che Apple deve fare è cercare di ottimizzare al massimo l'aspetto del nuovo smartphone. Ad oggi le dimensioni di un iPhone 7 Plus risultano quanto mai importanti se confrontate soprattutto con un display da 5.5 pollici di altre aziende concorrenti, in primis Samsung, che con il Galaxy S8+ è riuscita addirittura a porre un pannello Super AMOLED da 6.2 pollici in un corpo praticamente identico a quello dell'iPhone 7 Plus.