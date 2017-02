iPhone 8 potrebbe costare più di 1000 dollari (e molto più di 1159 Euro)

La notizia non dovrebbe sorprendere anche se di fronte a numeri del genere per uno smartphone si resta un po' spiazzati. Per il decimo anniversario Apple potrebbe presentare una variante "X", ancora più premium dei due modelli tradizionali, e questa potrebbe essere venduta a prezzi più elevati rispetto agli attuali modelli. Negli States l'iPhone ha un prezzo massimo di 969 dollari, tasse escluse, e per la prossima iterazione si potrebbe spingere l'asticella ad oltre 1000 dollari.

Parecchie novità sono state riportate da Fast Company che cita "una fonte con conoscenza dei piani di Apple". Un prezzo "a nord dei 1000 dollari", come sostiene la fonte, dovrebbe tradursi nel mercato italiano con un prezzo superiore ai 1159 Euro richiesti oggi per la variante Plus da 256 GB, quindi probabilmente vicino e forse anche superiore a 1200 Euro. Insomma, per acquistare il modello al top della gamma dell'anno prossimo bisognerà mettere pesantemente mano al portafoglio.

Fast Company ha inoltre confermato alcune caratteristiche dello smartphone già trattate da numerosi rumor, descrivendolo come un "monolite nero liscio con poche interruzioni nel design pulito". Secondo voci recenti infatti Jony Ive vorrebbe far sembrare il nuovo modello di iPhone come una semplice lastra di vetro estremamente minimalista, con il tasto Home e il sensore di impronte Touch ID che vengono integrati nel display in maniera del tutto invisibile esternamente.

La compagnia sta ancora studiando il modo per integrare in maniera efficace il tasto Home, con la tecnologia che è "ancora in fase di evoluzione", ma la società dovrebbe riuscire ad implementarla in tempo per il rilascio del dispositivo. Potrebbero essere eliminati anche i restanti tasti fisici, come quelli per controllare il volume, per accendere il terminale e per impostare il "mute". La batteria integrata dovrebbe inoltre essere "molto più grande" rispetto ai modelli attuali.

Secondo Fast Company lo smartphone dovrebbe integrare una funzionalità per il rilevamento degli ambienti tridimensionali, di cui non si conoscono ancora molti dettagli, e implementare un display da 5,8 pollici. Nessuna parola invece sui modelli tradizionali da 4,7 e 5,5 pollici, che secondo altre voci precedenti non dovrebbero mancare. Adotteranno un design simile ma caratteristiche hardware meno ricercate, come un display "solo" LCD per mantenere bassi i costi di produzione.

I nuovi iPhone dovrebbero essere i primi a rivoluzionare il design di iPhone 6, utilizzato ancora oggi sugli attuali 7 e 7 Plus. Per il decimo anniversario dalla nascita del melafonino ci aspettiamo grandi cose, tuttavia mancano ancora parecchi mesi al debutto dei nuovi dispositivi e bisogna attendere i primi leak delle componenti per avere un quadro più chiaro della situazione.