iPhone 8, nuove foto dal vivo mostrano anche la parte frontale con cornici ridotte

Il sito iPhoneros ha pubblicato nuove immagini del non ancora annunciato iPhone 8 che potremmo considerare come le più dettagliate fra quelle trapelate fino ad oggi. Il dispositivo mostra uno dei tanti prototipi che Apple ha considerato in questi mesi, quello con cornici ridotte e sensore di impronte sul retro, posto proprio sotto la mela morsicata. Si tratta di una caratteristica cruciale su cui i tanti rumor trapelati sul melafonino non si sono ancora trovati in accordo.

Apple ha sempre posizionato il suo Touch ID sulla parte frontale dello smartphone, all'interno dell'iconico tasto Home. Seguendo l'ultimo trend, però, bisogna ottimizzare la superficie frontale inserendo un ampio display quasi del tutto privo di cornici, e questo significa che non c'è più spazio per il tasto Home. LG e Samsung, che adottano uno stile simile a quello che vediamo nelle nuove foto di iPhone 8, hanno risolto il problema piazzando il sensore di impronte sulla parte posteriore.

Questo si traduce in un'inferiore comodità d'accesso allo smartphone, soprattutto quando posizionato su un piano o utilizzato in auto attraverso uno stand apposito. Un compromesso necessario, a quanto pare, dal momento che la tecnologia per un sensore di impronte sotto vetro non è ancora disponibile, ed è ancora in dubbio se questa sarà pronta per il rilascio di iPhone 8. Se così non fosse, Apple potrebbe inserire il suo Touch ID nella scocca posteriore così come vediamo in queste foto.

Alcune delle restanti componenti confermano quanto abbiamo visto ultimamente nei bozzetti CAD trapelati ultimamente, come la fotocamera posteriore orientata verticalmente e la posizione del flash. È diverso lo stile del pannello: negli ultimi disegni di iPhone 8 infatti il design bezel-less è più estremo soprattutto nella parte superiore, dove il display avvolge sensori e fotocamera frontale ai lati, lasciando spazio per le cornici solo in prossimità delle varie componentistiche integrate.

Il prototipo non ha ovviamente nulla di ufficiale e potrebbe essere un semplice mock-up fra le varie versioni considerate da Apple per la produzione del suo prossimo smartphone. Tuttavia iPhoneros sostiene che la fonte che ha fornito le immagini non abbia "mai inviato informazioni false" e che in passato abbia sempre fornito informazioni corrette. Rimarremo con il dubbio ancora per alcuni mesi, con l'annuncio ufficiale previsto non prima della seconda parte dell'estate.