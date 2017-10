iPhone 8 non vende. Le stime parlano di percentuali peggiori degli iPhone ''S''

Gli iPhone 8 e 8 Plus non vendono. Non ci sono dati ufficiali ma solo stime della CIRP, la Consumer Intelligence Research Partners, che tramite un proprio studio ha cercato di capire quanto effettivamente ha venduto Apple di questi nuovi iPhone 8 e 8 Plus e soprattutto perché vi sono risultati addirittura inferiori rispetto a quanto fatto dalla stessa società di Cupertino durante gli anni passati con iPhone intermedi. Sembra che a dettare legge in questo caso sia il futuro dell'azienda ossia il nuovo iPhone X che a giorni arriverà sul mercato e che dunque ha condizionato completamente la scelta degli utenti, i quali hanno preferito attendere il nuovo e più costoso iPhone di sempre per capire se realmente varrà la pena o no acquistarlo.

In questo caso i dati della ricerca della CIRP dichiarano come gli iPhone 8 e 8 Plus abbiano rappresentato solo il 16% di tutte le vendite di iPhone nel trimestre passato a differenza di quanto fatto con iPhone 6s e 6s Plus che invece avevano raggiunto e superato il 24%. Non solo perché addirittura iPhone 7 e 7 Plus hanno rappresentato il 43% delle vendite mentre iPhone 6 e 6 Plus il 46%. Si vede dunque che la nuova generazione di iPhone è l'ultima ruota del carro nelle vendite con valori decisamente inferiori rispetto alle altre generazioni.

Il motivo di tali risultati? Probabilmente l'abbassamento cospicuo del prezzo degli iPhone 7 e 7 Plus ha giocato davvero molto nella scelta degli utenti che non hanno visto nella nuova versione 8 e 8 Plus un motivo per spendere di più rispetto a quella uscita nel 2016. Chiaramente non è questo l'unico motivo: iPhone X è infatti in arrivo il prossimo 3 novembre e questo ha di certo bloccato molti utenti che vorranno vedere dal vivo questo nuovo gioiello di Apple per capire quale realmente sarà la giusta scelta da fare.

Sulle vendite di iPhone 8 e 8 Plus però si dovranno attendere i dati ufficiali di Apple per capire quale realmente è stato l'andamento. Molti analisti comunque concordano sul fatto che il calo di vendite degli iPhone 8 e 8 Plus potrebbe concretizzarsi in un interesse ancora maggiore per l'iPhone X, che visto il costo, porterà sicuramente maggiori profitti e maggiori ricavi rispetto a quanto avrebbero mai potuto fare gli iPhone 8 e 8 Plus. Oltretutto le vendite degli smartphone di settima generazione continuano ininterrotti rappresentando ancora il 58% delle vendite totali dello scorso trimestre con un plus del 35% rispetto a quanto fatto da iPhone 6s e 6s Plus.