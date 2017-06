iPhone 8 non possederà le ultime tecnologie in fatto di rete cellulare. La controversia con Qualcomm si fa sentire

Il nuovo iPhone 8 di Apple potrebbe non possedere il chip-modem LTE Gigabit per le massime velocità in connessione. E' quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sul nuovo smartphone del'azienda di Cupertino che potrebbe, per colpa delle diatribe con Qualcomm, non poter inserire nel prossimo device dell'anniversario gli ultimi ritrovati in termini di connessioni. Potremmo avere dunque un iPhone leggermente più lento rispetto alla concorrenza con un problema che in Italia probabilmente non verrebbe poi troppo risentito ma che per gli altri paesi nel mondo potrebbe portare ad un deficit per le vendite.

La volontà iniziale, secondo i ben informati, da parte di Apple era quella di montare sul nuovo iPhone 8 in arrivo la più avanzata tecnologia per quanto concerne le connessioni. In pratica sul nuovo smartphone in arrivo probabilmente entro la fine dell'anno, l'azienda di Cupertino, vorrebbe porre un chip-modem di Qualcomm tale da permettere velocità in download fino ad 1 gigabit. Il problema sorge dal fatto che le discussioni legali tra le due aziende potrebbero facilmente far saltare la fornitura ad Apple e questo significherebbe chiedere i chip-modem solamente ad Intel, la quale sta ancora lavorando su di un chip in grado di offrire le velocità di trasferimento dati simili a quelle di Qualcomm. In tal caso dunque difficilmente potrebbe dare ad Apple quello che Apple stessa richiede facendo saltare la possibilità di vedere un iPhone 8 con prestazioni alla pari di quelle del nuovo Galaxy S8 o S8+.

In questo caso dunque l'azienda di Cupertino potrebbe affidarsi ad un modello di chip-modem di "vecchia" generazione visto che le soluzioni non sembrerebbero essere poi molte. Da sempre Apple cerca di utilizzare nei propri dispositivi componenti provenienti da più produttori e dunque relegare solo a Qualcomm la questione dei chip-modem potrebbe non andare a genio a Tim Cook e ai propri ingegneri. Una scelta che in Cupertino dovrà essere ponderata con grande peso soprattutto per non far uscire un prodotto innovativo e quanto mai atteso come iPhone 8 con componenti che seppur funzionanti totalmente potrebbero risultare passati e non al passo con i tempi.

La questione tra Apple e Qualcomm riguarda essenzialmente la causa indotta dall'azienda di Cupertino nei confronti di Qualcomm che a suo modo di dire avrebbe realizzato pratica anticoncorrenziali con una forzatura nei confronti delle aziende acquirenti con prezzi elevati e assolutamente fuori dai canoni del mercato. In tal caso Apple potrebbe essere già a lavoro su di una componente proprietaria che potrebbe dunque permettere all'azienda di stare al passo con i tempi e allo stesso modo non dover dipendere più da altre aziende.