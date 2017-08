iPhone 8 non avrà il Touch ID a display ma riconoscerà i volti anche al buio e userà il ''tap to wake''

Torniamo a parlare nuovamente di iPhone 8 e di quelle che dovrebbero essere le sue future funzionalità che finora non erano state confermate se non da indiscrezioni. In questo caso le novità sono state rese possibili grazie allo studio del primo firmware del nuovo speaker di Apple, l'HomePod, nel quale sono stati trovati specifici riferimenti proprio alle novità che l'iPhone 8 introdurrà con le sue componenti hardware. In questo caso è lo stesso Steven Troughton-Smith che studiando il codice dell'HomePod è riuscito a confermare la presenza di un sistema ad infrarossi per la fotocamera del nuovo iPhone come anche la presenza di un nuovo modo di "risvegliare" lo smartphone dallo stand by.

Innanzitutto lo sviluppatore ha notato che non vi è alcuna indicazione in merito al paventato Touch ID sotto al display. In questo caso sembra dunque che in Apple si sia intrapresa la strada del sensore posto sul tasto di accensione o spegnimento con l'adozione di un pulsante con maggiore superficie di contatto rispetto a quello odierno. Tale scelta però potrebbe anche non essere quella giusta con la possibilità che a Cupertino si sia bypassato il tutto al solo sistema di riconoscimento del volto che addirittura sembra poter funzionare addirittura al buio.

Sì, secondo le indicazioni presenti nel codice dell'HomePod il nuovo iPhone 8 dovrebbe possedere un sensore a raggi infrarossi frontale capace di riconoscere il volto del proprietario o di chi ha realizzato la registrazione e dunque permettere l'accesso al device. Una novità per Apple che sembra aver voluto fare decisamente di più con la possibilità di farlo funzionare anche al buio in modo tale da permettere sempre e comunque l'accesso allo smartphone proprio come avveniva con il pulsante Home negli attuali iPhone.

Parlando proprio del pulsante Home, nel nuovo iPhone 8 sembrerebbe possibile la sua scomparsa per ovvi motivi di spazio con il posizionamento di un tasto virtuale denominato "Home Indicator" e capace di apparire e sparire nella parte inferiore dello schermo in base alle applicazioni in uso o alle attività realizzate. Non solo perché lo sviluppatore dichiara di aver trovato anche indicazioni in merito ad un nuovo modo di "risvegliare" l'iPhone 8: una sorta di "tap to wake" che, come visto per altri device Android, permette di accendere il display tappando due volte sullo schermo.

Interessanti anche i riferimenti per quanto riguarda la barra di stato che in questo caso a causa della presenza della feritoia dell'altoparlante ma anche della fotocamera frontale e dei vari sensori verrà praticamente sdoppiata. Quello che è stato trovato dallo sviluppatore nel codice del nuovo HomePod è la possibilità di "splittare" le informazioni appunto in due sezione separate con la visualizzazione dei vari segnali di Rete, del Wi-Fi ma anche del Bluetooth o della batteria. Oltretutto proprio la nuova barra di stato risulterà diversa non solo in termini grafici ma risulterà molto più potente e forse anche interattiva permettendo dunque azioni da parte degli utenti. Insomma un iPhone 8 che si prospetta decisamente "rinnovato" e non solo esteticamente parlando.