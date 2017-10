iPhone 8 mai un telefono così veloce. Stupito anche il creatore di Geekbench

iPhone 8 e 8 Plus mai così potenti e veloci. Non solo nei confronti della passata generazione ma soprattutto nei confronti degli altri concorrenti Android che sembrano fermi ad un livello decisamente inferiore anche con l'ultima CPU di Qualcomm che non può nulla contro il nuovo A11 Bionic di Apple. I risultati delle prove su strada giungono dai test effettuati dai colleghi di Tom's Guide che su Geekbench 4 hanno messo sotto torchio i due nuovi smartphone dell'azienda di Cupertino ottenendo risultati addirittura superiori ai MacBook Pro con Core i5.

I punteggi effettivamente parlano da soli visto che sotto stress il nuovo iPhone 8 Plus ha raggiunto un valore di 10.472 ben più elevato dei 6.564 del nuovo Galaxy Note 8 di Samsung che al momento risulta essere il più potente tra gli Android. Non scherza nemmeno il più piccolo iPhone 8 che riesce a totalizzare un punteggio di 10.170 affiancandosi al fratello maggiore e monopolizzando la classifica di Geekbench praticamente senza possibilità di replica da parte della concorrenza.

Il confronto con altri device Android sembra essere davvero impietoso con un vantaggio puro in termini di potenza addirittura del 54% rispetto al Note 8 di Samsung e addirittura superiore a device quali OnePlus 5 (punteggio di 6.542) ma anche del Samsung Galaxy S8 (punteggio di 6.295). Nel confronto vengono posti anche due laptop quali un MacBook Pro da 13 pollici con iCPU Intel i5 e un Dell XPS 13: ebbene anche in questo caso, seppure il confronto sembra essere praticamente inutile, a livello di potenziale gli iPhone riescono ad avere la meglio rispetto ai due computer portatili.

Questi incredibili risultati hanno lasciato basito anche il creatore della piattaforma di test, John Poole, che ha rilasciato una dichiarazione in merito in cui ha affermato come sia basito sui risultati e non si capacita di come gli smartphone Android siano così "stagnanti" nei confronti dei nuovi iPhone. Non capisce cosa stia succedendo dalle parti di Google e come sia possibile che il nuovo A11 Bionic, processore creato per uno smartphone, riesca ad avere perfomance migliori di un desktop.