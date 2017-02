iPhone 8, la produzione potrebbe partire prima del previsto a causa del nuovo design

Secondo le indiscrezioni provenienti da Tech Trader Daily, Apple, avrebbe intenzione di anticipare i tempi di inizializzazione della produzione del nuovo iPhone 8 rispetto a quelli che solitamente ha adottato negli ultimi anni. In questo caso Apple avrebbe intenzione di dare il via alla produzione già durante il prossimo mese di giugno permettendo di avere il tempo necessario ad apportare eventuali modifiche al progetto iniziale soprattutto visto il cambiamento estetico che l'azienda vorrebbe apportare al nuovo iPhone 8.

Sì perché come sappiamo questo 2017 è l'anno del decimo anniversario di Apple e del suo iPhone e secondo tutti i media, l'azienda di Cupertino è pronta ad omaggiare questa ricorrenza realizzando un nuovo smartphone top di gamma con cambiamenti estetici e soprattutto introducendo novità tecnologiche mai viste nei precedenti iPhone. E' proprio in questo senso che va letto l'anticipo della produzione del nuovo melafonino che dunque non renderà disponibile il nuovo iPhone 8 prima del solito mese di settembre, ma per permetterà di avere sotto controllo ogni minimo aspetto.

Sì perché il nuovo smartphone top di gamma di Apple, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe presentarsi agli utenti con un design completamente nuovo grazie anche alla presenza di un pannello OLED. Questo pemetterà anche di ritornare al vecchio stile introdotto con l'iPhone 4 ossia un doppio pannello di vetro nella parte anteriore e posteriore abbandonando dunque l'alluminio nella backcover gli attuali iPhone. Oltre a questo l'iPhone 8 dovrebbe possedere un nuovo Touch ID che con molte probabilità potrebbe essere integrato direttamente nel display anteriore rendendo dunque possibile l'eliminazione completa del tasto Home.

Le ultime indiscrezioni hanno parlato anche della presenza per la prima volta della ricarica wireless nel nuovo iPhone. Ricarica che potrebbe addirittura spingersi oltre quella già presente in molti smartphone Android visto che molte voci parlano dell'adozione della nuova tecnologia di ricarica a distanza tramite onde radio già presentata da Energous. Questo potrebbe porre il nuovo iPhone 8 ad un livello decisamente superiore rispetto ai competitors riuscendo a catturare maggiore attenzione tra il pubblico indeciso.