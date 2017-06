iPhone 8: in prima commercializzazione solo 4 milioni di unità pronte al lancio

Il nuovo iPhone 8 potrebbe essere non solo l'iPhone più bello e performante mai realizzato da Apple ma anche quello più ricercato e poco trovato dagli utenti, almeno nelle prime settimane. Le indiscrezioni che giungono dalle fabbriche asiatiche in effetti sembrano confermare una notizia che era trapelata qualche settimana fa sulla difficoltà da parte di Apple di trovare display OLED in quantità importanti per un lancio senza problematiche. In questo caso le ultime notizie indicano come dei nuovi iPhone 8 in arrivo a settembre ve ne saranno al massimo 4 milioni di unità, una quantità decisamente inferiore a quanto solitamente vende in una sola settimana Apple.

Secondo fonti interne alle catene di assemblaggio cinesi, gli iPhone di ultimissima generazione potrebbe dunque venire venduti con il contagocce e chissà se magari Apple in questo caso dovrà riproporre l'annosa questione dei paesi in prima o seconda fascia per l'acquisto dello smartphone in tempi diversi. Il display OLED che il nuovo iPhone dovrebbe possedere viene realizzato al momento solo da Samsung che deve mantenere alta la produzione per se stessa ma anche per altre aziende che ne richiedono. Questo probabilmente ha portato ad un ritardo anche per Apple che potrebbe presentarsi al lancio di settembre con addirittura una quantità di iPhone 8 pari a meno della metà di quanto l'azienda solitamente ha venduto in una sola settimana dal lancio dei passati smartphone.

Le relazioni precedenti avevano ipotizzato il forte successo del nuovo iPhone 8, che sappiamo dovrebbe presentarsi agli occhi degli utenti con un design completamente rinnovato grazie alla presenza appunto di un display OLED completamente borderless e capace quindi di aumentare notevolmente la superficie di utilizzo da parte dell'utente. Questo avrebbe delineato una vendita negli ultimi mesi del 2017 addirittura di 50-60 milioni di unità che ora sembrerebbero ben lontani da quelli che effettivamente Apple potrebbe produrre nello stesso periodo. Un ritardo che potrebbe in parte compromettere le vendite dello smartphone soprattutto con gli utenti che negli ultimi tempi si sono abituati a non dover attendere molto per ottenere un nuovo device.

Le misure prese dalla società di Tim Cook quali un aumento del personale nelle fabbriche di Foxconn, Pegatron e di Wistron potrebbero non essere state sufficienti per ridurre il rischio di un ritardo nella consegna del nuovo smartphone. Chiaramente tale situazione potrebbe riguardare esclusivamente gli iPhone 8 ossia l'unico smartphone Apple con display OLED. Per gli altri iPhone 7s e 7s Plus, l'azienda di Cupertino dovrebbe essere ricorsa ad un normale display LCD che dunque non possederà alcun tipo di problematica di approvvigionamento e si presenterà a settembre con un numero normale di unità pronte per essere acquistate.