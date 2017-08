iPhone 8 in ogni dettaglio: mostrato in nuovi render realistici ad alta definizione

C'è una grande attesa per iPhone 8 dal momento che il prossimo melafonino sarà il primo a rivoluzionare in maniera evidente il design dall'ormai vecchio iPhone 6. Lo smartphone avrà con molte probabilità un display AMOLED con cornici ridotte ai minimi termini, e potrebbe addirittura essere lo smartphone con il miglior rapporto schermo-cornici mai rilasciato. Il dispositivo è stato raccontato ormai da innumerevoli rumor e modellini apparsi online.

Questi modellini, in inglese chiamati mock-up, sono quelli che le compagnie di produzione degli accessori producono e utilizzano per verificare la compatibilità e la qualità di custodie, cavetti, o altro, prima della commercializzazione. Vengono realizzati dalle stesse società in base ai bozzetti di produzione offerti da Apple ma riescono - in qualche modo - a sfuggire ai controlli nonostante Apple cerchi di anno in anno a nascondere - invano - il design dei prossimi iPhone fino al lancio.

Prendendo come riferimento i vari mock-up apparsi online, il grafico tedesco Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) ha pubblicato su Twitter una serie di render che mostrano il prossimo iPhone 8 in tutti i dettagli sensibili. Le immagini ritraggono la fotocamera ad orientamento verticale leggermente sporgente, le griglie di altoparlante, microfono e connettore Lightning, o la parte superiore dell'interfaccia grafica, dove il display è inframezzato da sensori e capsula telefonica.

Il grafico immagina una soluzione software particolare in modo da rendere "invisibile" l'unica cornice superiore. Sfruttando i "neri assoluti" dei display AMOLED, infatti, Apple potrebbe nascondere la cornice inserendo ai suoi lati una barra di sistema nera. In questo modo, a parte rare circostanze, potrebbe essere praticamente invisibile la presenza dell'inevitabile cornice superiore. Quelli di Daehnert sono ad oggi fra i migliori render pubblicati su iPhone 8.

iPhone 8 dovrebbe essere presentato il mese prossimo insieme a due nuovi "iPhone 7S", più simili ai modelli attuali e con display da 4,7 e 5,5 pollici. Il modello con display AMOLED dovrebbe avere un prezzo superiore, mentre tutti potrebbero avere una scocca in vetro per favorire l'implementazione della ricarica wireless. Si tratta di informazioni trapelate da fonti non ufficiali e non confermate, quindi per la certezza assoluta non possiamo che aspettare alcune settimane.