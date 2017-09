iPhone 8: in arrivo Siri con attivazione tramite il tasto On/Off

Manca ormai poco più di una settimana ad uno degli eventi più importanti e di certo più seguiti dell'anno. Parliamo chiaramente del Keynote di presentazione dei nuovi iPhone di Apple che come abbiamo visto avverrà il prossimo 12 settembre. Un appuntamento annuale ma che quest'anno di certo possiede un'importanza ancora maggiore per la presentazione di un iPhone di nuova generazione che sembra pronto a rivoluzionare l'idea che abbiamo sempre avuto sugli iPhone. Sì, perché iPhone X, questo il nome che sembra aver in mente Apple celebrativo anche del decimo anniversario, si presenterà con novità hardware, con innovazioni estetiche ma anche con feature riguardanti iOS 11 che in parte riguarderanno solamente il nuovo iPhone "senza pulsante Home".

In questo caso un'ultima indiscrezione parla della possibilità che gli utenti avranno per richiamare l'assistente virtuale Siri. Il solito sviluppatore Guilherme Rambo, colui che ha praticamente svelato ogni particolare sui nuovi iPhone in arrivo, ha scoperto che in assenza del pulsante Home classico che troviamo ancora oggi in tutti gli iPhone sarà possibile richiamare Siri tramite il pulsante di accensione e spegnimento a cui non è mai stato delineato alcun compito extra.

Sappiamo come l'assistente virtuale di Apple venga solitamente richiamato a voce con la fatidica frase "Ehi Siri". In questo caso però a Cupertino con l'introduzione delle novità dell'iPhone X è possibile che si sia pensato ad un modo ancora più semplice ed immediato nel poter richiamare Siri. E quale migliore soluzione se non quella di usare il pulsante di accensione e spegnimento. Oltretutto abbiamo visto come Siri permetta ora di ricevere richieste non solo vocalmente ma anche per scritto. In questo caso l'uso di un pulsante fisico potrebbe aumentare velocità di interazione con l'assistente. Chiaramente si dovrà capire come si potrà richiamare effettivamente Siri piuttosto che spegnere o riaccendere lo smartphone.