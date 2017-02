iPhone 8 in arrivo con un sistema di sblocco a scansione dell'iride

Apple ed il suo futuro iPhone 8, in arrivo alla fine del 2017, tornano a far parlare di sé. Sì perché nuove indiscrezioni giungono direttamente dal mondo asiatico dei fornitori dell'azienda di Cupertino, confermando la volontà di realizzare un nuovo smartphone con la mela morsicata altamente tecnologico. La notizia di oggi sembra confermare la presenza di un sistema di sblocco del nuovo iPhone completamente rinnovato volto ad abbandonare completamente il Touch ID eliminando ogni tasto fisico sul frontale del top di gamma di Apple.

Le indiscrezioni provenienti dal portale DigiTimes, infatti, dichiarano come Apple sia pronta ad integrare nel nuovo iPhone 8 un sistema di sblocco tramite la scansione dell'iride proprio come avveniva nell'ormai defunto Galaxy Note 7 di Samsung. La conferma giunge da alcuni fornitori dell'azienda di Cupertino che sarebbero stati contattati per sviluppare un sistema di scansione dell'iride completamente nuovo rispetto alle attuali tecnologie già presenti. Sì perché in Apple si vuole raggiungere la massima sicurezza in tal senso e per questo sembra sia stato sviluppato un sistema che possa percepire ogni minimo cambiamento del colore dell'iride presente nell'occhio tale da permettere maggiore affidabilità all'ormai nota scansione dell'impronta.

La volontà da parte di Apple sembra quella di voler abbandonare completamente la presenza di tasti fisici sulla parte anteriore del nuovo iPhone 8. Sintomo che il design potrebbe cambiare fortemente rispetto a quanto visto negli ultimi anni con gli iPhone 6 e 7. Gli utenti lo richiedono da tempo, stufi di avere tra le mani un dispositivo identico nel suo design da ben 3 generazioni, ed Apple potrebbe averli accontentati in questo senso con un dispositivo pronto a lanciare una nuova linea dal punto di vista estetico.

Le indiscrezioni parlano di un iPhone 8 realizzato abbandonando il classico corpo in alluminio ed introducendo una back cover completamente in vetro sulla falsa riga di quello visto con iPhone 4 e 4S. Oltretutto in Apple sembra possibile l'introduzione di un pannello OLED per quanto concerne il display ma anche la ricarica rapida con possibilità addirittura di proporre agli utenti la tecnologia a distanza tramite onde radio. Mancano ancora molti mesi al possibile evento di settembre ma del nuovo iPhone si continuerà a parlare nelle prossime settimane e mesi con ancora molte altre conferme e chissà qualche altra novità importante.