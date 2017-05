iPhone 8 in arrivo con un comparto audio ''super dotato'' e le AirPods di serie nella confezione di vendita

Torniamo a parlare di iPhone 8 e di quelle che dovrebbero essere le sue specifiche tecniche con cui si presenterà al pubblico entro la fine di questo anno. Nuove indiscrezioni parlano di un prodotto non solo rinnovato nell'estetica ma anche a livello hardware con la possibilità di trovare un comparto tecnico ultra tecnologico di nuova generazione e pronto a "sbaragliare" la concorrenza attuale. Le indiscrezione oltretutto dichiarano la possibilità che Apple possa inserire nella confezione di vendita del prossimo top di gamma le AirPods, le cuffie wireless presentato in concomitanza con gli attuali iPhone 7 e 7 Plus.

Al momento sappiamo come iPhone 8 dovrebbe rappresentare lo smartphone più rivoluzionario di sempre per Apple che si trova a dover combattere con il cambio generazionale e con le novità introdotte dagli altri competitors nella lotta alla supremazia nel mondo degli smartphone. Ecco che l'azienda di Cupertino sembra pronta a presentare quest'anno un device con soluzioni tecnologiche avanzate e pronte soprattutto a proporre un device completamente nuovo anche e soprattutto a livello estetico. Finora le indiscrezioni hanno parlato di un iPhone 8 (o iPhone Edition) pronto a dotarsi di un display OLED e completamente borderless facendo dimenticare agli utenti quelle "amate o odiate" fasce superiori ed inferiori degli attuali iPhone che in qualche modo pregiudicano la possibilità di avere delle dimensioni un po' meno ingrombranti dello smartphone soprattutto nella versione 7 Plus maggiorata.

Accanto alla possibilità di vedere un display a tutto schermo ecco che dalle fabbriche cinesi arrivano indiscrezioni in merito al nuovo comparto audio dell'iPhone 8 pronto a proporre novità tecnologiche. In questo caso le notizie riguardano un nuovo sistema di altoparlanti in grado di riprodurre contenuti multimediali con una qualità superiore e soprattutto con una potenza maggiore rispetto agli attuali iPhone 7 e 7 Plus i quali già si erano arrichiti di un doppio altoparlante rispetto alla generazione precedente.

Quello che potrebbe maggiormente interessare gli utenti "audiofili" di iPhone è l'indiscrezione secondo la quale nella confezione del nuovo iPhone 8 saranno presenti di serie addirittura le AirPods. Ebbene sì, le nuove cuffie wireless, presentate lo scorso anno con iPhone 7 e 7 Plus potrebbero divenire le nuove cuffie di default in accoppiata con l'iPhone del decimo anniversario permettendo dunque agli utenti di ottenere da subito un'accoppiata decisamente vincente sin dai primi momenti di acquisto dello smartphone. Ci si chiede in questo caso quale potrebbe divenire il prezzo dell'iPhone di nuova generazione con tale bundle. Già i prezzi per un melafonino risultano in qualche modo elevati rispetto alla concorrenza, in più sommando display OLED, ricarica wireless, nuova CPU e GPU, nuovi materiali e addirittura AirPods incluse nella confezione, il prezzo finale per l'acquisto del nuovo smartphone di Cupertino potrebbe lievitare ad un limite mai raggiunto superando chissà magari i 1000$ già per la versione base.