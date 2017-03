iPhone 8, il nuovo modulo 3D Touch per display OLED costerà il 60% in più

Il nuovo iPhone 8 in arrivo entro quest'anno dovrebbe portare con sé molteplici novità in seno al design ma anche alle sue caratteristiche tecniche. Tutto questo però potrebbe avere un impatto decisamente "violento" sul prezzo finale dello smartphone con un aumento importante a causa delle nuove componenti di ultima generazione. Proprio su questo si concentrano le ultime indiscrezioni riguardanti il nuovo modulo del 3D Touch che in Apple hanno intenzione di posizionare al di sotto del pannello AMOLED e che potrebbe costare addirittura il 60% in più rispetto all'attuale.

Al momento sappiamo che questa componente costa ad Apple un cifra che si avvicina ai 9 dollari per ogni film posto al di sotto del pannello in vetro LCD. Il costo però aumenterebbe addirittura a 15 dollari per i nuovi display che potrebbero essere montati sugli iPhone 8 in arrivo con un conseguente aumento anche del prezzo finale dello smartphone che l'azienda di Cupertino potrebbe realizzare per non incorrere in introiti troppo bassi con le prossime vendite.

L'indiscrezione oltretutto non sembra per nulla infondata visto che qualche tempo fa anche l'ormai famoso Ming-Chi Kuo aveva preannunciato un aumento di prezzo per il nuovo iPhone in arrivo questo anno. Effettivamente sul prossimo melafonino, Apple, sembra pronta ad inserire molteplici novità come il cambiamento importante del design con tutto quello che riguarda anche la modifica del processo produttivo. Non solo visto che dovrebbero cambiare i materiali, con un chassis in vetro e acciaio, come anche le componenti interne ed esterne, con la presenza di un display borderless AMOLED e la presenza di un tasto Home completamente touch, che dunque potrebbero far aumentare il prezzo finale dello smartphone made in Cupertino.

Insomma il nuovo iPhone 8 sembra essere pronto a registrare record su record non solo per quanto riguarda le sue novità tecnologiche che in molti si attendono da Apple, ma anche e soprattutto per un innalzamento del prezzo a cui sarà commercializzato entro la fine dell'anno. Quando si parla di iPhone si deve sempre fare i conti con i costi decisamente elevati a cui l'azienda ha abituato i suoi fedeli e non solo.

Anche il mercato ne ha risentito di questo e la concorrenza più prestigiosa come Huawei e Samsung sembra aver imparato da Tim Cook & Co. nel lanciare un nuovo top di gamma ad un prezzo superiore addirittura ad un PC. Chissà fino a dove saranno capaci di arrivare in questo e chissà se prima o poi si tornerà ad avere ragione di un prezzo più consono al prodotto e non tanto dettato dal nome o dalla moda.