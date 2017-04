iPhone 8, i nuovi render mostrano fotocamera e sensore d'impronte (messo a caso)

Un utente su Weibo ha condiviso un'immagine del progetto di produzione di iPhone 8 (o X o Edition, che dir si voglia). I bozzetti raffigurano il prossimo melafonino "premium", con display AMOLED da 5,8 pollici incastonato su una scocca di dimensioni estremamente compatte. Sul piano estetico, secondo le immagini, troviamo molti elementi simili rispetto ad LG G6 e Galaxy S8, con anche qualche stortura che speriamo venga risolta.

Uno dei problemi che stanno affrontando i produttori di questi nuovi smartphone privi di cornici, o quasi, è il posizionamento del sensore biometrico per la scansione delle impronte digitali. Non si può posizionare avanti per gli evidenti limiti dello spazio disponibile, con Samsung che addirittura lo ha posizionato in maniera un po' defilata e difficile da raggiungere nell'uso di tutti i giorni. Apple potrebbe risolverlo come vediamo nelle nuove immagini, un po' forzando la mano.

Se dal punto di vista funzionale la soluzione di Apple ci sembra piuttosto ovvia, non lo è per niente su quello del design, una caratteristica su cui la Mela punta da parecchio tempo. Il disegno è stato immortalato sul monitor di un computer utilizzato da un dipendente Foxconn, secondo le voci che lo hanno accompagnato, tuttavia non possiamo di certo stabilirne oggi la reale autenticità. Inoltre, in ogni caso, non è detto che sia questo il design finalizzato di iPhone 8.

Il rendering fa parte della fase EVT, Engineering Verification Testing, e potrebbe raffigurare uno dei dieci prototipi che Apple starebbe provando secondo le parole di rappresentanti rimasti anonimi. La produzione di massa è infatti prevista nei prossimi mesi con la scelta finale che ad oggi ci sembra particolarmente difficile da dedurre. Di recente, tuttavia, è affiorata un'indiscrezione secondo la quale Apple si trova in difficoltà nella produzione di un sensore sotto il display.

Ci sembra difficile che Apple scelga un sensore lungo la scocca posteriore, tuttavia i bozzetti mostrano che la compagnia sta valutando anche questa soluzione. Sulla parte frontale il display occupa quasi tutta la superficie, con un'impronta complessiva di circa 6,5 pollici. iPhone 7 Plus ha un'impronta di 6,9 pollici, quindi il nuovo modello potrebbe avere un display più grande dell'attuale top di gamma di Cupertino, con una scocca leggermente più piccola.

Lo spessore però aumenterà e sarà pari a 8,6 millimetri, 1,5 in più rispetto al phablet di attuale generazione. Il tutto se i disegni trapelati su Weibo sono da considerarsi attendibili ma per placare ogni dubbio passeranno ancora parecchi mesi, con la presentazione ufficiale che è da attendersi non prima del calare della stagione estiva.