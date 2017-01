iPhone 8, fra le novità anche il riconoscimento del volto al laser

La strategia di Apple per il mondo degli smarpthone non è mai stata quella di sbalordire con funzionalità quasi fantascientifiche ma dalla dubbia utilità. Gli iPhone sono dispositivi estremamente concreti e che puntano a soddisfare le esigenze degli utenti nella maniera più rapida e indolore possibile, tuttavia con i prossimi dispositivi, in occasione del decimo modello della famiglia, la Mela potrebbe strafare. Secondo parecchie voci Apple starebbe preparando numerose novità , e fra queste ci sarebbero anche il riconoscimento di volti e delle gesture.

La novità è stata riportata da AppleInsider che cita l'analista Timothy Arcuri di Cowen and Company, che specifica che il riconoscimento dei volti potrebbe essere realizzato attraverso nuovi sensori al laser e agli infrarossi posizionati vicino alla fotocamera frontale. Lo stesso - affidabile - Ming-Chi Kuo aveva parlato in precedenza di feature biometriche avanzate, come il riconoscimento dei volti o la scansione dell'iride, voce del resto corroborata anche da altre fonti asiatiche. Il riconoscimento del volto potrebbe essere utilizzato in sostituzione del distintivo Touch ID di iPhone e iPad.

In virtù di una rivoluzione sul fronte del design, i nuovi iPhone potrebbero non avere il tasto Home ed è naturale che Apple stia cercando di implementare una funzionalità alternativa che non richieda parti meccaniche per lo sblocco del terminale. Il riconoscimento del volto potrebbe essere abbinato ad un sistema di verifica a due fattori con sensore di impronte separato da utilizzare per le informazioni più sensibili. Se confermato il nuovo sensore al laser, Apple potrebbe promuovere la novità come innovazione tecnologica basata principalmente sulla sicurezza.

Il riconoscimento del volto potrebbe avere però anche altre funzionalità, come l'abilitazione a feature di realtà aumentata o all'esecuzione di gesture per eseguire diverse tipologie di azioni, come aumentare o diminuire il volume. Timothy Arcuri crede inoltre che iPhone lancerà un totale di tre iPhone: i modelli standard da 4,7 e 5,5 pollici e un modello OLED con display da 5,8 pollici. Quest'ultimo avrà un display curvo e "avvolgente", con il sensore biometrico che sarà incastonato sotto lo stesso display. L'analista si aspetta che ci sia anche la compatibilità con la ricarica wireless, anche se dubitiamo che la compagnia si affiderà agli standard già esistenti.

Le novità rivelate da Arcuri sono principalmente conferme a voci che circolano nell'ambiente da parecchio tempo ormai. Nel tempo Cowen and Company non si è rivelata la società più affidabile in termini di indiscrezioni, tuttavia di recente ha azzeccato alcune previsioni sugli iPhone attuali.