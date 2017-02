iPhone 8: ecco un video concept che immagina come potrebbe essere il futuro top di gamma di Apple

Il primo iPhone venne presentato nel 2007 direttamente da un giovane Steve Jobs che aveva in qualche modo intravisto come quel suo primo vero smartphone avrebbe potuto cambiare i connotati del mercato della telefonia. E' realmente fu così, perché l'introduzione di un telefono con display completamente touch e soprattutto capacitivo venne recepito da tutti, utenti e produttori, come il vero futuro. Sono passati 10 anni, un decennio in cui Apple ma anche gli altri produttori hanno cercato di migliorare un dispositivo che inizialmente serviva solo per telefonare ma che oggi possiede specifiche tecniche migliori anche di un computer.

E' proprio in questo 2017 che tutti si attendono da Apple un iPhone 8 pronto a festeggiare l'anniversario con un apporto rivoluzionario che l'ha contraddistinta in quel 29 giugno del 2007quando ha presentato il primo modello. Molte sono le indiscrezioni che si susseguono da tempo e molti scommettono che nel nuovo smartphone della casa di Cupertino vi saranno novità tecnologiche e stilistiche che cambieranno ancora una volta le carte in tavola.

In questo senso arriva un video concept di ConceptiPhone che partendo dalle molteplici indiscrezioni riguardanti proprio il nuovo iPhone 8 ha cercato di immaginare quale potrebbe essere l'aspetto estetico del nuovo smartphone e soprattutto come Apple sia pronta ad inserire in esso per renderlo davvero unico. In questo senso nel video possiamo vedere come i designer abbiamo pensato ad un telefono con display che occupi l'intera superficie utile del device e questo grazie all'utilizzo di un pannello OLED che da tempo viene menzionato dalla maggior parte delle indiscrezioni.

L'adozione di un pannello del genere permetterebbe di ottenere una parte anteriore completamente nuova con un Touch ID integrato direttamente nel display e soprattutto con nuove funzionalità in iOS 11 che gli permetterebbero di essere parte integrante di una Touch Bar da iPhone. Per il resto però l'aspetto del nuovo melafonino non sembra cambiare di molto con un corpo sempre rotondeggiante nella cornice ed una parte posteriore con doppio sensore della fotocamera in rilievo.