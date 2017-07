iPhone 8: ecco la prima immagine del manuale nella confezione di vendita

Dopo molteplici immagini render realizzate con le indiscrezioni provenienti dalle fabbriche cinesi ma anche dopo le immagini degli stampi per le cover come quelle delle pellicole protettive della parte anteriore ecco giungere in rete per la prima volta il foglio che solitamente Apple pone all'interno della confezione di vendita dei propri iPhone. In questo caso, come anche nei passati anni proprio da questo foglietto introduttivo è possibile osservare l'iPhone "stilizzato" in cui vengono menzionate tutte le caratteristiche principali della scocca.

In questo caso ecco apparire per la prima volta il foglio introduttivo del nuovo iPhone 8 che permette di confermare il design del futuro smartphone di Apple che dovrebbe arrivare il prossimo autunno. L'immagine spiega come gli utenti potranno usare la graffetta inclusa nella confezione per estrarre o inserire la SIM. Un'operazione classica ma che Apple spiega in ogni suo nuovo smartphone per rendere ancora più semplice ed intuitiva per ogni utente. Il foglietto illustrativo permette di confermare quello che da mesi circola in rete come design del nuovo smartphone di Apple.

Se vera l'immagine, sembra palese che il nuovo top di gamma dell'azienda di Cupertino potrà essere effettivamente come tutti si attendono ossia con un corpo esiguo nelle dimensioni riprendendo le misure dell'attuale iPhone 7 ma con un display a tutto schermo e dunque con un pannello da 5.8 pollici e aspect ratio da 18:9. In questo caso l'assenza del pulsante Home fisico nella parte anteriore sembrerebbe confermare la possibilità che in Apple si sia deciso di portare il Touch ID nel tasto di accensione e spegnimento che in effetti nell'immagine risulta più grande dell'attuale sintomo che a Cupertino potrebbero averne cambiato i connotati aggiungendo il rilevatore dell'impronta digitale.

Sono mesi ormai che in Rete circolano le immagini di un nuovo iPhone 8 completamente rivisto a livello di design e non solo. Sì, perché quello che gli utenti potrebbero ottenere dal prossimo autunno sembra essere un iPhone capace di battere ogni record in termini di velocità e potenza nelle operazioni quotidiane. Oltre a questo palese l'arrivo di novità multimediali con la nuova fotocamera al posteriore a doppio sensore posta in verticale capace di realizzare scatti qualità ma anche una cam all'anteriore che a detta dei più informati permetterà di scansionare il volto degli utenti rendendo semplice l'accesso allo smartphone ma anche permettendo nuove funzionalità multimediali. Insomma il nuovo iPhone 8 sembra essere sempre più vicino.