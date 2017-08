iPhone 8, ecco la linea di produzione (presunta) in due nuovi video

A meno di un mese dalla potenziale presentazione della nuova line-up di iPhone da parte di Apple, sono apparsi online due video che potrebbero mostrare i nuovi "iPhone 8" mentre vengono lavorati nelle linee di produzione all'interno di uno degli stabilimenti in Cina. Le riprese, di qualità non eccezionale, sono state pubblicate sulla piattaforma di microblogging cinese Weibo.

Gli occidentali che vogliono dare un'occhiata alle presunte linee di produzione possono ringraziare il blog olandese TechTastic, che ha caricato le riprese in due video di pochi secondi su YouTube. La qualità non consente tuttavia di avere la certezza piena su quello che si sta ammirando: la linea di produzione potrebbe infatti non essere quella dei terminali veri e propri, ma dei modellini diffusi alle società di terze parti per la realizzazione di custodie o accessori compatibili.

Come è noto gli accordi fra Apple e i fornitori cinesi sono severi e con diverse restrizioni per la sicurezza, in modo che non vengano pubblicate informazioni sui nuovi modelli in arrivo in anticipo rispetto all'ufficializzazione. È altrettanto noto che spesso queste regole vengono infrante, tant'è che sui nuovi iPhone 8 sono già disponibili diverse informazioni non ancora confermate dalla compagnia: lo smartphone avrà cornici ridotte, ma ci sono dubbi sulla posizione del Touch ID.

Il primo video (in alto) mostra degli operai che si accingono a pulire la scocca posteriore di quello che potrebbe essere un iPhone 8: il dispositivo ha una fotocamera orientata verticalmente, come previsto dai tanti rumor sull'argomento, fattore che dovrebbe consentire di riconoscere il prossimo melafonino. Il secondo video (qui in basso) dura solamente otto secondi e mostra decine e decine di unità dello smartphone in scaffali appositi, pronti probabilmente per l'invio in altre strutture.

Ancora oggi non sono state mostrate parti "realistiche" del dispositivo, e siamo in quella parte del periodo annuale in cui i leak hanno scarsa attendibilità. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo la produzione in piccole quantità del prossimo iPhone 8 inizierà a fine agosto, con quella in volumi che sarà lanciata non prima di metà settembre. Nelle prossime settimane, pertanto, potremmo avvistare i primi video e le prime foto ad alta definizione realmente attendibili.