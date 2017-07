iPhone 8: ecco la foto del primo modulo di ricarica wireless di Apple

Il nuovo iPhone 8 potrebbe realmente essere realizzato con la ricarica wireless. E' un dettaglio che da ormai mesi viene ripetuto dalle indiscrezioni sul nuovo top di gamma dell'azienda di Cupertino ma che ancora stenta ad essere confermato a causa dell'assenza di immagini del componente principale. In questo caso grazie ad un'immagine pubblicata da SlashLeaks sembra che si possa quasi con certezza affermare che il nuovo iPhone 8 di Apple potrà essere caricato poggiandolo direttamente su di una base wireless senza dunque dover collegarlo al classico cavo.

Le novità per quanto concerne il nuovo iPhone 8 sembrano essere decisamente tante. Si parla da mesi di uno smartphone pronto a "rivoluzionare" nuovamente il mercato dei telefoni come lo conosciamo oggi e per farlo sembra che a Cupertino si lavori ormai da anni. In questo caso le indiscrezioni parlano di un prodotto con un display completamente a schermo con il posizionamento del Touch ID al di sotto del display ma anche e soprattutto la ricarica con un nuovo sistema ad induzione.

Proprio su questo oggi focalizziamo l'attenzione vista l'immagine che mostra il nuovo componente di iPhone 8. A livello tecnico poche le novità rispetto a quanto già visto con altri caricatori wireless di questo tipo: una bobina con otto punti di saldatura ma soprattutto una porta che sembra essere effettivamente quella Lightning presente già da tempo sugli iPhone di Apple.

In questo caso manca la possibilità di confermare la veridicità del componente vista l'assenza di diciture che possano riferirsi ad Apple in qualche modo. Ma è altrettanto palese il fatto che la spaziatura come anche il numero dei contatti, a detta di AppleInsider, siano effettivamente gli stessi identici di quelli oggi presenti sugli iPhone. Sembra dunque possibile che sia effettivamente un modulo MFI che l'azienda di Cupertino è pronta ad introdurre sul nuovo iPhone 8 in arrivo entro il prossimo autunno.

I dubbi comunque rimangono a causa dei codici presenti nell'etichetta della componente. In questo caso, infatti, i dati di tensione e amperaggio risultano essere quelli compatibili con lo standard Qi di cui oltretutto Apple fa parte nel consorzio Wireless Power. Ma abbiamo anche visto come l'azienda di Cupertino per le due versioni di Apple Watch, l'unico dispositivo ad oggi con ricarica ad induzione, possegga una versione personalizzata da Apple stessa e non compatibile con i caricatori con standard Qi.

In questo caso dunque sembrerebbe possibile l'adozione per iPhone 8 della stessa filosofia e dunque con caricatore personalizzato dall'azienda di Tim Cook che dunque farebbe cadere l'ipotesi che quello nell'immagine sia effettivamente un componente del nuovo iPhone 8.