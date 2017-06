iPhone 8: ecco il suono della ricarica wireless in arrivo

Il nuovo iPhone 8 in arrivo con ogni probabilità entro il prossimo autunno potrebbe possedere una ricarica wireless ossia una ricarica senza l'utilizzo di alcun tipo di cavo da attaccare al telefono. Basterà appoggiare lo smartphone su di una specifica basetta collegata ad un alimentatore e questa permetterà di ricaricare il device di Apple per conduzione. Una soluzione che molti concorrenti di Apple hanno già posto in essere da anni nei propri dispositivi mentre per l'azienda di Cupertino ancora non era giunto il momento in quanto non completamente sicura per le batterie e per i device.

Ad oggi però tale sistema sembra aver raggiunto la maturità tale da poter essere inserito nei futuri smartphone dell'azienda di Tim Cook e proprio nel codice di iOS 11 è stato scovato un nuovo suono riconducibile alla messa in carica del nuovo iPhone in modalità wireless. Sì, perché il suono viene definito con un nome diverso da quello classico e soprattutto con un riferimento proprio alla ricarica senza cavo. Il suono viene identificato come "engage_power.caf" che risulta ben diverso dal classico "connect_power.caf" utilizzato da sempre da Apple per identificare il suono della ricarica quando colleghiamo l'iPhone all'alimentatore.

Il video in calce all'articolo permette di ascoltare la differenza tra un suono e l'altro riuscendo a capire come Apple intende diversificare la ricarica nel nuovo iPhone 8. Chiaramente questa voce scoperta nel codice di iOS 11 potrebbe anche non essere implementata o magari potrebbe anche tradursi in altro scopo ma di fatto il nome sembrerebbe proprio riferirsi ad un futuro con iPhone finalmente con ricarica senza cavo.

Avevamo visto anche in passato come l'azienda di Cupertino fosse interessata a questo tipo di feature per i propri dispositivi nel futuro prossimo. In questo caso l'entrata nel consorzio Wireless Power, che altro non è che l'ente per la promozione dello standard Qi della ricarica ad induzione magnetica, non ha fatto che far pensare ancora di più alla possibilità che i futuri iPhone potessero contenere anche questa soluzione.