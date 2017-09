iPhone 8 e iPhone 8 Plus: fotocamere mai così performanti. Prime in assoluto secondo DxO Mark

Nessun altro smartphone riesce a scattare foto come gli iPhone 8 e 8 Plus. E' quanto è stato dichiarato da DxO Mark, il famoso portale di esperti della fotografia, il quale ha messo subito sotto osservazione i nuovi smartphone della casa di Cupertino cercando di capire quali fossero le differenze con la vecchia generazione ma anche e soprattutto rispetto alla concorrenza. Ecco che il risultato non ha mezzi termini anzi, gli iPhone 8 e 8 Plus, sono gli smartphone più performanti da un punto di vista fotografico. Si posizionano in prima posizione nella classifica del portale riuscendo addirittura a sbaragliare la concorrenza con oltre 4 punti di distacco dal Google Pixel ritenuto fino a poco tempo fa uno dei migliori in assoluto.

In questo caso ricordiamo come l'iPhone 8, che possiede un solo sensore da 12MP, ottiene una valutazione di 92 su 100 ponendosi dunque al secondo posto in graduatoria distaccando di due punti il Google Pixel e l'HTC U11. Soprattutto quello che si vede dalla classifica di DxO Mark è la differenza con il risultato del predecessore iPhone 7 che aveva ottenuto "solo" 85 su 100. Per quanto riguarda invece il nuovo iPhone 8 Plus, in questo caso lo smartphone possiede un doppio sensore capace di realizzare zoom fino a 10X. Proprio questa unità è divenuta la regina della classifica riuscendo a totalizzare un punteggio di 94 su 100 e surclassando gli avversari e ottenendo un punteggio superiore di ben 6 punti rispetto all'iPhone 7 Plus dello scorso anno che aveva totalizzato un punteggio di 88.

Secondo il portale tecnico le prove a cui sono stati sottoposti gli smartphone hanno rivelato un giudizio fortemente positivo soprattutto per alcuni aspetti dove gli altri device invece peccano. Parliamo di una realizzazione di foto in HDR che grazie al meticoloso algoritmo messo a punto da Apple permettono scatti di altissimo livello e tra i migliori mai visti con uno smartphone. A questo è necessario aggiungere anche la prova del più grande iPhone 8 Plus che raggiunge risultati incredibili anche con gli scatti sui volti delle persone ma anche con gli sfocati oltre allo zoom che perde realmente poco in termini di dettaglio.

A livello tecnico, e grazie allo smontaggio dei due smartphone, è stato possibile capire come siano presenti nelle fotocamere dell'iPhone 8 Plus dei magneti che circondano gli elementi della fotocamera. Il chip Sony per la retroilluminazione possiede un sensore wide-angle con pixel pitch da 1,22 micrometri mentre quello dello zoom è da 1 micrometro. Questo in soldoni significa che più piccole sono gli spessori della cella e maggiore sarà la dimensione del pixel pitch. Con un maggiore pixel pitch si ottiene chiaramente uno scatto più luminoso che dunque permette ad iPhone e ad Apple di porsi in vetta alle classifiche.

Chiaramente non possono non esserci anche alcuni aspetti negativi come ad esempio la messa a fuoco automatica. Secondo DxO Mark infatti per tutte e due le versioni si hanno problemi di autofocus anche se questo non pregiudica comunque lo scatto finale. Non solo visto che il portale dichiara anche possibili miglioramenti per la gamma cromatica soprattutto negli scatti all'interno di ambienti poco luminosi mentre per i video un po' troppo rumore in condizioni di poca luce. E' comunque palese che siamo di fronte ad un record per iPhone e per Apple che dunque permette gli utenti con questa nuova generazione di smartphone di ottenere davvero il massimo dalle fotocamere che potranno essere "quasi" sostituite a macchine più sofisticate.