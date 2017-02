iPhone 8, display da 5,8 pollici ma solo 5,15 sfruttabili appieno

Ming-Chi Kuo inarrestabile, continua a rivelare segreti sul nuovo iPhone 8. È uno degli analisti di KGI Securities e probabilmente la fonte più affidabile per quanto riguarda il melafonino, e nelle scorse ore ha rivelato la presenza di una "function area" nella parte inferiore del display. Si tratta di una feature indispensabile visto che lo smartphone dovrebbe adottare un design privo di cornici per una superficie complessiva da 5,8" nelle dimensioni dell'attuale modello da 4,7".

La function area sarà posizionata dove adesso si trova il tasto Home, e sostituirà quindi Touch ID, il sensore di impronte. Al momento non abbiamo informazioni certe e non sappiamo se la function area sarà in grado di riconoscere il dito del "padrone", tuttavia è probabile che sul nuovo iPhone 8 la Mela adotterà anche altre tecnologie biometriche come il riconoscimento del volto. Nella nota si legge inoltre che lo smartphone avrà un'area pienamente sfruttabile di 5,15" su una superficie da 5,8".

Cosa si celerà sotto la "function area", quindi? La risposta al momento non è chiara e Kuo non riesce ancora a fugare ogni dubbio, tuttavia è probabile che verrà utilizzata per l'esecuzione rapida di azioni predefinite al momento ignote: "Il cambio più evidente del modello di iPhone con display OLED sarà il design a pieno schermo, insieme all'eliminazione del tasto Home e della tecnologia di riconoscimento dell'impronta digitale attualmente adottata", ha scritto letteralmente Kuo.

"Degno di nota il display OLED da 5,8 pollici, ma la diagonale vera e propria sarà intorno ai 5,15 pollici con la parte restante che sarà utilizzata per funzioni specifiche, come l'allocazione di tasti virtuali". Di recente lo stesso Kuo aveva dichiarato che per far fronte alle richieste energetiche del nuovo display Apple avrebbe integrato una batteria ben più grande dell'attuale modello standard. E si è anche parlato, nelle ultime settimane, del prezzo, che potrebbe essere superiore a 1.159 Euro in Italia.

Lo smartphone dovrebbe avere un design con vetro sia avanti che dietro, ma potrebbe essere solo la variante Premium ad annoverare tutte queste novità, con quelle standard da 4,7 e 5,5 pollici che non avranno modifiche evidenti sul fronte estetico rispetto agli attuali modelli.