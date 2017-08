iPhone 8 da 128GB potrebbe costare addirittura 1.100$ secondo un analista di Asymco

L'iPhone 8 sarà l'iPhone più costoso di sempre. E' quanto emerge da un'analisi condotta da Horace Dediu, analista di Asymco, sul nuovo ipotetico prezzo al quale verrà venduto da Apple il futuro iPhone 8 in arrivo entro quest'anno. Nello studio per la valutazione del prezzo, l'analista, ha considerato l'andamento dei costi degli iPhone nel corso degli anni passando dal primo originale smartphone di Apple fino all'attuale iPhone 7 Plus.

In generale si è potuto appurare come Apple abbia negli anni aumentato gradualmente il prezzo dei propri iPhone partendo dai 400 dollari del primo arrivato sul mercato nel 2007. Successivamente e ogni tre anni il prezzo è aumentato di circa 100 dollari raggiungendo il massimo con l'attuale iPhone 7 Plus da 256GB che costa ora 950 dollari. Proprio da questa crescita costante e considerando anche le novità tecnologiche che Apple con ogni probabilità introdurrà nei nuovi iPhone 8 è palese azzardare la possibilità che a Cupertino si voglia nuovamente rincarare il prezzo del nuovo arrivato di almeno 100/150 dollari. Per questo è facile ipotizzare un prezzo di vendita di iPhone 8 che si aggirerà sui 1.100 dollari nella sua versione "entry level" ossia con storage interno di 128GB.

Un prezzo decisamente alto che già da tempo viene "rumoreggiato" e che l'introduzione di novità come il display OLED completamente borderless, il nuovo tasto di accensione e spegnimento con Touch ID, ma anche la nuova fotocamera 3D con riconoscimento del volto e chiaramente un upgrade a livello hardware possono in parte giustificare il nuovo prezzo di vendita dell'iPhone 8 che potrebbe superare ogni previsione e soprattutto ogni record nel campo degli smartphone.

Ma quanto costerà in Italia? Purtroppo non possiamo saperlo ma è palese che il nuovo iPhone 8 costerà decisamente tanto anche nel nostro paese. In questo caso le ipotesi sul prezzo sono varie ma comparando i prezzi attuali degli iPhone 7 e 7 Plus americani con quelli italiani è plausibile che il nuovo iPhone 8 possa arrivare a costare fino a 1.299€.