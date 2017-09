iPhone 8 costerà fino a 1400 euro per colpa di Samsung e dei pannelli OLED

Il nuovo iPhone 8 potrebbe costare nella sua versione top da 512GB fino a 1.400 euro e questo per colpa di Samsung e del suo monopolio dei display OLED. Sì, avete capito bene, Samsung ha effettivamente alzato il prezzo dei nuovi pannelli OLED presenti nell'iPhone del decimo anniversario e non avendo alternative, Apple, non ha potuto che acquistare dall'azienda sudcoreana con un inevitabile innalzamento finale del costo dell'iPhone 8 sugli utenti. E' quanto dichiarato dal solito Ming Chi Kuo di KGI, il quale conferma la presenza di una nuova tecnologia di pannello realizzata da Samsung ed integrata nel nuovo device di Apple.

Secondo l'indiscrezione del noto analista di KGI il display del nuovo iPhone sarà costituito da diverse componenti ossia uno strato OLED flessibile quindi un pannello OLED tattile, un modulo 3D Touch completamente nuovo a livello di tecnologia ed un altro pannello OLED. Chiaramente tutti i pannelli OLED sono stati realizzati da Samsung, che detiene il monopolio in tal senso, e dunque acquistati da Apple per il suo nuovo device. La novità però sta anche nel fatto che tali nuovi pannelli costano decisamente di più rispetto a quelli classici LCD posti fino ad oggi negli iPhone. Sì, perché secondo una stima sommaria le unità OLED costeranno dai 120 ai 130 dollari contro i soli 45 o 55 dollari degli attuali pannelli LCD. Una differenza notevole che dunque non potrà che sommarsi al prezzo finale a cui Apple venderà i propri iPhone 8 capaci di raggiungere addirittura un prezzo di partenza di 999€ per la versione base da 64GB e superando i 1.400€ per quella da 512GB top di gamma.

Proprio su questo punto Apple sembra aver già posto in essere delle trattative per cambiare le sue fonti di approvvigionamento dei pannelli OLED in futuro cercando dunque di abbassare il prezzo di acquisto e di conseguenza anche quello di vendita dei futuri iPhone. LG potrebbe essere una delle aziende in corsa proprio per la fornitura degli OLED futuri anche se tutto chiaramente dipenderà dal prezzo al quale le due aziende si accorderanno.

Lo stesso analista di KGI oltretutto si sofferma sul fatto che in Apple, in un primo momento, si era fortemente tentati di porre un Touch ID al di sotto del pannello OLED. Tale soluzione però non ha soddisfatto la dirigenza di Cupertino visto che il Touch ID si sarebbe trovato in una zona in cui non avrebbe potuto rispondere in modo corretto alla pressione, andando in conflitto con il nuovo 3D Touch. Questo ha scoraggiato Apple la quale ha dovuto ripiegare su di una soluzione diversa per la sicurezza degli utenti nello sblocco del device ma anche nel possibile pagamento di eventuali acquisti con Apple Pay. Da qui l'introduzione di un sofisticato sistema di riconoscimento facciale capace di scansionare il volto dell'utente proprietario in meno di un secondo.