iPhone 8 costa ad Apple 210 euro, il Plus 245 euro

Al pubblico costano, rispettivamente, 839 e 949 euro, ma per Apple il costo di produzione è di gran lunga inferiore rispetto a quanto riportano i risultati dello studio condotto da IHS Markit. Lo scorso martedì la compagnia ha rilasciato il consueto teardown annuale dei componenti degli ultimi iPhone immessi sul mercato e se la stima è corretta l'aumento del costo delle memorie (64 e non più 32 GB), il SoC più evoluto e la fotocamera migliore, aumentano il prezzo rispetto al predecessore di solamente 15 euro per Apple, almeno per quanto riguarda la variante Plus.

iPhone 8 costa ad Apple circa 210 euro secondo IHS, mentre iPhone 8 Plus 245 euro. Un aumento irrisorio nei confronti dei due predecessori se si considera l'avanzamento tecnologico, ottenuto a quanto pare a basso prezzo. In più i nuovi iPhone dispongono di una scocca in vetro e della ricarica wireless che non aumentano considerevolmente la spesa per Apple. È chiaro che nel prezzo di un prodotto al pubblico sarebbe stupido non considerare variabili esterne al mero costo delle componenti, come le spese logistiche o il fascino del brand nei confronti della clientela.

In quegli oltre 600 euro si pagano anche componenti "astratte", e questo probabilmente i fan della Mela lo sanno già. Oltre, naturalmente, ai costi di ricerca e sviluppo, del personale coinvolto nella produzione e nella progettazione dei terminali. Tim Cook è già sceso in campo per parlare dell'argomento sostenendo di non aver mai letto una stima sui prezzi delle componenti di iPhone che riesce ad avvicinarsi al vero. Per gli utenti il copione è comunque sempre lo stesso, ma a cambiare - aumentando - è il prezzo. E non solo da parte di Apple.

Analizzando nel dettaglio lo studio effettato da IHS scopriamo che, al solito, sono display e i componenti accessori ad influenzare maggiormente la spesa: il display del Plus costa ad Apple 44,50 euro circa, l'insieme fra scocca in alluminio, connettori, engine aptico e il retro in vetro circa 43,50 euro. 27,50 euro circa è invece il costo delle fotocamere, mentre SoC e memorie costano alla compagnia rispettivamente 23,50 e 26,50 euro. Inferiore a 10 euro è invece la spesa per componenti come controller NFC e audio, moduli wireless, sensore d'impronte e batteria.

La dotazione invece comprende una serie di accessori del valore di circa 10 euro. Fra le società coinvolte nella produzione degli iPhone 8 e iPhone 8 Plus troviamo JDI, LG Display e Sharp per quanto riguarda i display, Sandisk e Micron per le memorie, Qualcomm, Broadcom e Skyworks per la parte delle trasmissioni wireless e per la gestione dell'alimentazione, NXP e Cirrus Logic per i controller NFC e audio. Internamente Apple sviluppa solo il processore, l'A11 Bionic a 64-bit con sei core integrati e sviluppato con il processo produttivo a 10-nm.