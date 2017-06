iPhone 8 con lenti 3D Largan. La conferma arriva dall'azienda di Taiwan

Il nuovo iPhone 8 adotterà un sistema 3D per il comparto fotografico. E' quanto emerge dagli annunci ufficiali della Largan Precision, l'azienda esperta nella produzione di lenti per smartphone, la quale per voce del suo CEO, Anam Lin, ha confermato l'inizio delle spedizione delle nuove lenti 3D chiaramente il tutto senza menzionare mai il destinatario delle dipartite e soprattutto senza mai nominare direttamente Apple anche se sembra ormai palese che il nuovo sistema di lenti tridimensionale verrà adottato proprio nel prossimo smartphone della casa di Cupertino.

Le sofisticate lenti Largan di nuova generazione permetteranno al nuovo iPhone di realizzare il riconoscimento del volto ma anche quello dell'iride. In questo caso per entrambi la volontà da parte di Apple sembra essere quella di assicurare una maggiore sicurezza di sblocco del nuovo iPhone che oltretutto potrebbe utilizzare la scansione dell'iride al posto dell'ormai conosciuto Touch ID per assenza di uno spazio fisico nella parte anteriore. Sì, perché sappiamo bene come il nuovo iPhone sembra ormai in arrivo con un display completamente borderless ossia a tutta superficie con una riduzione al massimo delle cornici e dunque assenza di un qualche spazio per il posizionamento del pulsante fisico come lo conosciamo oggi.

Chiaramente nessuna ammissione da parte della dirigenza sia di Largan che di Apple sulla vera destinazione delle nuove lenti 3D. In questo caso comunque in pochi ormai non scommettono sulla collaborazione tra le due aziende e molti oltretutto dichiarano come l'unico produttore pronto a proporre un sistema multimediale tridimensionale per questo anno sia proprio Apple. Largan potrebbe inoltre aver inviato a Cupertino anche nuovi sensori RGB per le fotocamere standard le quali possederanno una novità importante rispetto alle attuali: saranno infatti affiancati da sensori infrarossi laser capaci di ottenere una mole di informazioni sui soggetti e su tutto quello che riguarda l'ambiente circostante ripreso dallo scatto e dunque permettere riconoscimenti altamente sicuri e precisi.

In poche parole le nuove cam permetteranno di esaminare il volto del proprietario dell'iPhone eseguendo molteplici calcoli in tempo reale riguardanti la dimensione del viso ma anche la posizione fisica degli elementi facciali come gli occhi, il naso ma anche la bocca o segni particolari presenti. In questo caso tutte queste informazioni vengono poste in confronto a quelle registrate in fase di impostazione permettendo dunque uno sblocco dello smartphone altamente preciso e difficile da manomettere.