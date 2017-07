iPhone 8 con display OLED, in arrivo anche la finitura a specchio

L'iPhone di quest'anno verrà proposto anche in una versione al top della gamma con display OLED privo di cornici, design tutto in vetro e supporto alla ricarica wireless. Uno dei tanti leaker diventati celebri su Twitter, Benjamin Geskin, ha rivelato altre succulenti novità: lo smartphone verrà venduto in quattro colorazioni differenti, fra cui una con finitura a specchio. Non si sa molto del nuovo colore, né sono state rilasciate immagini a supporto di questa ipotesi.

La finitura è stata mostrata attraverso un case a specchio per gli attuali iPhone, dando quindi solo un'idea di come potrà essere il nuovo colore. È probabile che sarà simile a quella dei vecchi modelli di iPod, con la differenza che l'effetto specchio qui verrà ripreso anche nei bordi arrotondati fatti in acciaio inossidabile unendosi senza soluzioni di continuità al resto delle componenti esteriori. L'informazione, non comprovata da immagini o render, proviene da "fonti anonime".

La novità arriva in seguito ad un report dell'affidabile Ming-Chi Kuo di KGI Securities, secondo il quale i prossimi iPhone arriveranno in un numero inferiore di colori rispetto al solito, al fine di mantenere uno stile sin da subito identificabile e di tendenza. Le due indiscrezioni potrebbero quindi smentirsi vicendevolmente, ma questo non per forza esclude la possibilità di vedere una nuova finitura a specchio sui prossimi melafonini più alti in gamma.

Nelle scorse settimane sono trapelati diversi render e immagini del nuovo modello, sia in nero che in silver, con la finitura a specchio che potrebbe essere il terzo colore. Ne manca un altro all'appello, quindi, appello se le nuove indiscrezioni fossero corrette: potrebbe essere a scelta fra il Gold o il Rose Gold (entrambi attualmente utilizzati), oppure una variante del tutto nuova. L'opzione "a specchio" potrebbe essere anche frutto di un fraintendimento da parte di Geskin.

Anche l'attuale Jet Black di iPhone 7 e 7 Plus riflette l'ambiente circostante, e il nuovo colore potrebbe non essere particolarmente diverso dal nero lucido utilizzato oggi sui melafonini di oggi. Secondo le ultime indiscrezioni iPhone 8 con display OLED potrebbe non avere Touch ID in favore di una "più affidabile" tecnologia di riconoscimento facciale e vantare il miglior rapporto schermo-cornici dell'intera industria degli smartphone.