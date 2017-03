iPhone 8 avrà un design simile al primo iPhone di Steve Jobs

Si chiamava iPhone Edge e Steve Jobs lo presentò per la prima volta al pubblico nel lontano 29 giugno 2007 durante la Macworld Conference & Expo. Quelle sue linee arrotondate con una backcover realizzata completamente in alluminio potrebbero ben presto tornare in auge grazie all'arrivo del nuovo iPhone 8. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Apple e i suoi ingegneri capitanati da Jony Ive avrebbero pronto un esemplare di nuovo iPhone caratterizzato dallo stesso design del primo smartphone con la mela morsicata sul retro.

Lo sviluppo del primo modello di iPhone iniziò quando Steve Jobs comprese che in un futuro non molto lontano, gli utenti avrebbero potuto usare un telefono evoluto per ascoltare musica e nessuno avrebbe più comprato iPod "perché tutti avevano già in tasca un telefono". Jobs con il primo vero smartphone riuscì a coniugare in un unico dispositivo tutto quello che gli altri avevano posto in diversi prodotti: l'iPhone era un iPod con schermo touchscreen, un telefono cellulare rivoluzionario e pronto a navigare su internet.

E' proprio da questo primo iPhone che la Apple di oggi sembra voler ripartire, a distanza di un decennio, per "rivoluzionare" il proprio top di gamma. La fonte di una nuova indiscrezione parla di come la nuova generazione dell'iPhone porterà novità in seno al suo essere il più tecnologico possibile e dunque al passo con i tempi ma esteticamente con un forte rimando alle linee morbide, affusolate e quanto mai uniche del primo iPhone presentato appunto dal defunto Steve Jobs. L'ormai noto design a goccia con un telaio in metallo "splendente" utilizzato da Ive nel 2007 potrebbe essere stato nuovamente utilizzato da Tim Cook & Co. ma in una nuova veste ossia rivestito da un pannello in vetro che permetta un particolare gioco di luci mai visto fino ad oggi.

La curvatura della parte posteriore del nuovo iPhone 8 potrebbe rimandare ad un frontale anch'esso curvo andando dunque a confermare le indiscrezioni che vedono un display dual edge a tutta superficie pronto a conquistare gli utenti non appena lo vedranno. Oltre a questo le nuove indiscrezioni portano ad uno smartphone con la presenza della ricarica wireless e la conferma di un nuovo e rivoluzionario sistema di ripresa "tridimensionale" per il sensore della fotocamera anteriore. Apple sa che non può più far attendere i propri utenti ad un cambio epocale sul design del nuovo iPhone. Da anni, forse anche troppi, non ha più modificato l'aspetto del proprio top di gamma e questo decimo anniversario potrebbe essere effettivamente il momento giusto per farlo, magari nel nuovo auditorium intitolato proprio a Steve Jobs nell'innovativo Apple Park.