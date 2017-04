iPhone 8: Apple sta davvero considerando il sensore d'impronte sul retro

Una nuova immagine apparsa online mostra gli schemi di produzione di iPhone 8, che confermano parecchie delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Anche in questo caso possiamo notare la fotocamera posteriore disposta verticalmente e il foro che dovrebbe contenere il sensore d'impronte. Questo sarà posizionato probabilmente lungo la parte posteriore, una posizione un po' infelice e che compromette la sua reale fruibilità in alcune circostanze.

iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 19 aprile 2017

Il bozzetto è stato pubblicato su Twitter da Sonny Dickson, ma non sappiamo quale sia la sua reale provenienza. È comunque probabile che raffiguri uno dei vari prototipi che la società sta valutando in questo periodo prima di perfezionare la scelta finale sul prodotto. Il sensore d'impronte dietro potrebbe però essere una scelta obbligata, visto che la parte frontale sarà probabilmente occupata quasi nella sua interezza dal nuovo display OLED privo di cornici e da altri sensori.

Il nuovo iPhone 8 potrebbe essere il più alto in gamma dei tre modelli che Apple presenterà - forse - verso la fine dell'estate. Lo smartphone "premium" utilizzerà un display OLED da 5,8 pollici e un design del tutto rivisto rispetto al passato, il primo a ricevere una pesante rivisitazione da iPhone 6. L'ampio display sarà inserito all'interno di una scocca più piccola rispetto a quella dell'attuale iPhone 7 Plus, che ricordiamo utilizza un pannello da 5,5 pollici e ampie cornici.

Nel disegno pubblicato da Dickson manca il foro per i tasti per la gestione del volume sulla parte sinistra, e al momento è difficile capire il motivo di questa omissione. Alcune voci lo scorso anno indicavano che Apple avrebbe potuto rinunciare al piccolo selettore per il mute sui prossimi iPhone, ma non si è mai fatta menzione sulla possibilità di passare ad una gestione del tutto software dell'audio, quindi risulta particolarmente sospetta questa mancanza.

Quello del sensore d'impronte sembra essere uno degli ultimi dubbi che Apple sta affrontando in questi periodi prima della produzione in volumi dello smartphone. La società non sembra riuscire a terminare in tempo lo sviluppo della tecnologia del sensore integrato sotto il display, e quindi potrebbe cercare un ripiego dell'ultima ora. Posizionare il sensore dietro (come fatto da Samsung ed LG) potrebbe essere l'unica soluzione perseguibile, anche se di certo non la più raffinata.

Alcuni analisti hanno sottolineato la possibilità di non vedere alcun Touch ID sul prossimo iPhone premium, in favore di altre tecnologie di autenticazione, anche se quest'ultima ipotesi ci sembra particolarmente difficile da avversarsi.