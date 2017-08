iPhone 8 anche color rame: svelato il nome del nuovo colore

La scorsa settimana si è parlato di un nuovo colore per iPhone 8. Simile al rame, la nuova variante verrà presentata insieme ai tradizionali bianco e nero. Secondo quanto afferma un nuovo post apparso sulla piattaforma di microblogging Weibo da fonti di cui non possiamo confermare l'affidabilità, il nuovo colore potrebbe essere chiamato Blush Gold, richiamando nella nomenclatura non il "povero" rame, ma il ben più ricco oro.

Il post rivela inoltre che la nuova colorazione verrà offerta solamente sugli iPhone 8 con 64 e 128 GB di storage, e non sulla variante più alta in gamma che dovrebbe avere 256 GB di storage. Attualmente Apple offre la finitura Jet Black solamente sui tagli da 128 e 256 GB, e sembra quanto meno ambiguo che per la nuova colorazione Apple abbia scelto solamente i due tagli meno importanti lasciando fuori la soluzione al top della gamma.

Dopo la pubblicazione su Weibo, il rumor è stato condiviso da Benjamin Geskin, che ha affermato che la fonte originaria è un impiegato di Foxconn. Sebbene il nome sia ancora incerto sembra ormai particolarmente probabile il nuovo colore. La scorsa settimana veniva definito come una variante dell'attuale Rose Gold, a metà strada fra l'arancione e il color oro tradizionale. La parte frontale sarà bianca, nonostante il nero sarebbe stato probabilmente una scelta più azzeccata.

Ha poi confermato il rumor anche Ming Chi Kuo, con una recente nota sul nuovo melafonino. L'analista ha dichiarato inoltre che iPhone 8 arriverà insieme ad iPhone 7s, anche se il primo verrà proposto nelle prime settimane in quantità limitate. L'attesa è ormai quasi terminata: il debutto dei due nuovi melafonini è previsto per le prossime settimane anche se non ancora ufficializzato, con iPhone 8 che potrebbe essere lo smartphone con meno cornici al mondo.