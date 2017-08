iPhone 7S potrebbe essere più spesso per via del retro in vetro

Apple dovrebbe introdurre tre nuovi smartphone nelle prossime settimane, forse a settembre: due modelli tradizionali con display LCD da 4,7 e 5,5 pollici, e un modello OLED da 5,8 pollici che attualmente conosciamo come iPhone 8. Quest'ultimo dovrebbe avere un design del tutto rivoluzionato, privo di cornici (o quasi) sulla parte frontale, mentre i modelli standard non dovrebbero essere molto diversi dagli attuali iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

La scocca posteriore potrebbe però essere realizzata in vetro, e questo potrebbe tradursi in un leggero aumento dello spessore. Il blog tedesco Giga Apple ha citato come fonte un produttore di case con contatti in Foxconn, sostenendo che i prossimi melafonini potrebbero essere più spessi di almeno 0,1mm. Inoltre i nuovi smartphone potrebbero "soffrire" un aumento in tutte le dimensioni e non sarebbe la prima volta che Apple scende a compromessi con le misure.

Qualche anno fa iPhone 6S aumentava nello spessore di 0,2 millimetri rispetto ad iPhone 6, soprattutto per via del display sensibile alla forza e alla pressione (3D Touch). Allo stesso modo quest'anno Apple potrebbe ancora una volta aumentare le dimensioni del proprio melafonino, anche se le motivazioni potrebbero essere diverse. Il design con scocca in vetro e frame laterale metallico potrebbe richiedere qualche millimetro in più ma è necessario per la carica wireless.

In cifre, se le voci venissero confermate, iPhone 7S sarà spesso 7,21 millimetri rispetto ai 7,1 millimetri di iPhone 7 e iPhone 6S. In paragone iPhone 6 si fermava a 6,9 millimetri, con il cambiamento per le versioni successive che non ha richiesto modifiche per quanto riguarda la compatibilità con gli accessori. Lo smartphone sarà leggermente più largo e lungo: 67,27 mm contro i 67,14 mm degli attuali modelli, 138,44 mm rispetto agli attuali 138,31 mm.

In seguito al marginale aumento dello spessore, la sporgenza per la fotocamera potrebbe essere leggermente ridotta rispetto al resto della scocca.