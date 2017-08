iPhone 7S più spesso per integrare il supporto alla ricarica wireless

Adesso che Galaxy Note 8 è ufficiale, tutti i "fornitori" di rumor hanno spostato le loro attenzioni sui prossimi iPhone. In realtà si parla dei nuovi melafonini da parecchi mesi, e sappiamo già parecchie informazioni (anche se nessuna in via ufficiale). Apple presenterà tre modelli di iPhone: uno "premium", del tutto nuovo con display AMOLED e senza cornici; altri due simili agli attuali iPhone 7 e iPhone 7 Plus, con qualche modifica sotto e sopra la scocca.

Questi due verranno probabilmente chiamati iPhone 7S e iPhone 7S Plus e porteranno con sé le novità tipiche dei modelli "S". Ci aspettiamo una maggiore potenza di calcolo, fotocamere migliorate e un design simile a quello degli attuali dispositivi, ma la scocca posteriore dovrebbe essere in vetro visto che l'alluminio mal si sposa con una delle novità previste: la ricarica wireless. Ma il vetro potrebbe arrivare con un ben preciso compromesso.

Un'indiscrezione di poche settimana fa è stata confermata da un rumor trapelato in questi giorni basato su "una fonte affidabile e fidata" del sito TechnoBuffalo. La fonte avrebbe rivelato le dimensioni esatte della scocca dei nuovi iPhone 7S e iPhone 7S, incluso lo spessore, e quest'ultimo risulta leggermente più elevato rispetto a quello degli attuali modelli. Questo potrebbe tradursi nella mancata compatibilità delle attuali custodie e di alcuni degli accessori compatibili.

iPhone 7S avrà una superficie di 138,44 x 67,26 mm, con uno spessore di 7,21 mm (l'attuale modelo è di 7,1 millimetri); mentre la superficie di iPhone 7S Plus è di 158,37 x 78,1 mm con uno spessore di 7,41 mm (l'attuale è di 7,3 millimetri). Le differenze potrebbero non essere rilevabili ad occhio nudo, tuttavia potrebbero compromettere l'usabilità di alcuni accessori degli attuali modelli, costringendo gli utenti ad acquistarne di nuovi.

I nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus dovrebbero essere annunciati il prossimo 12 settembre insieme ad altri prodotti. Rimaniamo in attesa di una conferma da parte di Apple sulla data di lancio e, naturalmente, su tutte le novità dei nuovi prodotti previsti per la prossima generazione.