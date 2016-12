iPhone 7S anche in versione da 5 pollici con doppia fotocamera

Nel corso del 2017 Apple potrebbe introdurre una nuova variante di iPhone da 5 pollici con un sistema a doppia fotocamera, probabilmente simile a quello dell'attuale modello Plus. Lo smartphone verrà commercializzato come versione intermedia dei modelli tradizionali con display da 4,7 e 5,5 pollici, secondo un nuovo report del sito giapponese Mac Okatara. L'indiscrezione era circolata in parte alcuni mesi fa, ma allora era stata presto smentita da altre fonti non ufficiali.

A riportare la novità questa volta è un presunto fornitore taiwanese che chiama il melafonino del 2017 iPhone 7s. Si tratterà infatti di una versione aggiornata dell'attuale versione, notizia che potrebbe far storcere il naso a chi si aspetta una versione del tutto rinnovata dopo tre anni di design sostanzialmente identico. Secondo le ultime voci, naturalmente non ancora ufficializzate dalla Mela, oltre all'inedito modello intermedio Apple introdurrà un nuovo colore alla line-up, il rosso.

Come aveva precedentemente riportato Nikkei, secondo il quale ci sarebbero state tre varianti del nuovo iPhone, il modello da 5 pollici arriverà nel 2017 e probabilmente nel periodo fra settembre e ottobre. Secondo Nikkei però i nuovi iPhone avrebbero avuto un design del tutto nuovo con scocca in vetro per la parte posteriore del dispositivo. Anche altre fonti avevano annunciato il terzo modello, con la possibilità di vedere nel 2017 anche un iPhone con un più raffinato display OLED.

Quest'ultima tecnologia potrebbe essere confinata in varianti del Melafonino probabilmente molto costose. Mac Okatara è da considerare fra i siti più informati in fatto di indiscrezioni sulla Mela, tuttavia lo storico delle indiscrezioni riportate dal sito non è perfetto: prima del rilascio di iPhone 7 e 7 Plus era stato fra i primi a dire che non ci sarebbe stato il jack audio e che sarebbero arrivati con una nuova finitura lucida. Tuttavia la fonte ha parlato a novembre anche di una versione "Jet White", rumor che ad oggi non si è ancora materializzato.