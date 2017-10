iPhone 7 vende ancora più di iPhone 8

Apple parteciperà quest'anno con tre smartphone di fascia alta. Anzi, faremmo bene a dire due smartphone di fascia alta, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, e un modello di fascia ancora più alta, iPhone X, che tocca una vetta inesplorata con un prezzo base di 1.189 euro. Se si escludono i modelli di lusso con materiali non per comuni mortali, nessuno smartphone si è mai spinto a tanto. Nonostante ciò pare che la gente stia aspettando il nuovo modello X per effettuare l'upgrade.

O almeno così si spera, visto che secondo un sondaggio effettuato da John Vinh di KeyBanc Capital Markets i "vecchi" iPhone 7 e iPhone 7 Plus stanno ancora vendendo di più dei nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Lo studio è stato condotto solamente negli USA e nel Regno Unito, paesi che solitamente sono sempre stati molto vicini ad Apple in termini di vendite in cui, secondo Vinh, le vendite sono frenate dall'arrivo di iPhone X, ma ci sono anche altri due fattori determinanti.

Prima di tutto il taglio di prezzi che ha subito iPhone 7: chi vuole un nuovo iPhone quest'anno, ma non è disposto a spendere 1000 dollari (negli USA) per effettuare l'acquisto, può rivolgersi a diversi modelli che vantano una differenza consistente nel prezzo di listino: "Molti intervistati hanno indicato che una significativa porzione di consumatori sta comprando iPhone 7, e non iPhone 8, per via della mancanza di miglioramenti significativi sul nuovo modello", ha scritto l'analista.

"Sebbene iPhone 8 abbia un prezzo base di 699 dollari negli Stati Uniti, iPhone 7 si trova a partire da 549 dollari dopo il taglio di prezzi". Inoltre, alcuni rivenditori propongono anche prezzi più bassi per il vecchio modello, mentre gli sconti sul nuovo sono ben più rari. Gli operatori, inoltre, non stanno promuovendo molto i nuovi modelli: "Nonostante gli operatori continuino a offrire promozioni per il nuovo iPhone 8, sono state finora troppo modeste rispetto al lancio dell'anno scorso".

Il sondaggio è comunque limitato alle vendite via operatori telefonici, le quali tipicamente interessano clienti che puntano maggiormente al risparmio rispetto a quelli che sfruttano i canali ufficiali (Apple Store). Secondo una stima compiuta di recente da KGI iPhone 8 sta vendendo più del previsto, mentre AT&T (operatore telefonico) conferma che lato operatori la situazione non è rosea, con un milione di upgrade in meno rispetto all'anno scorso nelle prime settimane.