iPhone 7 Plus prende a fuoco improvvisamente. Ecco il video dell'accaduto

Un iPhone 7 Plus ha preso letteralmente fuoco. E' quanto accaduto ad una ragazza americana durante una normale giornata di lavoro quando all'improvviso e senza alcun motivo apparente, il suo smartphone ha iniziato a fumare dal retro. Una situazione di emergenza che ha comunque permesso a Brianna Olivas di riprendere l'accaduto con un altro smartphone facendo divenire il suo video, pubblicato su Twitter, quanto mai virale.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) 23 febbraio 2017

Non è chiaramente una novità che gli smartphone di ultimissima generazione siano incappati in problematiche di questo genere e le prove più eclatanti sono senza dubbio le esplosioni avvenute a vari Galaxy Note 7 di Samsung per problemi di male progettazione dello smartphone oltre a difetti veri e propri delle batterie. In questo caso l'immediato ritiro del prodotto dal mercato ha permesso ulteriori rischi.

In questo caso, stando a quanto dichiarato dalla ragazza proprietaria dell'iPhone 7 Plus in questione, lo smartphone made in Cupertino aveva delineato già qualche problema il giorno prima dell'esplosione. Sì perché Brianna non era riuscita più ad accenderlo e, portato in assistenza in un Apple Store, il dipendente dello stesso era riuscito a riportarlo in vita. L'esplosione improvvisa è avvenuta il giorno seguente quando lo smartphone, riposto come sempre in carica sul comodino, ha iniziato a fumare sprigionando anche qualche fiamma. Il fidanzato della ragazza ha prontamente posto l'iPhone sul lavandino ed è riuscito a filmare gli attimi successivi all'esplosione con il fumo che palesemente fuoriusciva dallo smartphone.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il corto circuito e la successiva esplosione. Di fatto Apple ha già contattato la ragazza proprietario dell'iPhone 7 Plus incriminato per poter esaminare nel dettaglio il prodotto cercando di capire quali siano state le cause che abbiano scaturito tale situazione. Di certo sembra chiaro che lo smartphone fosse in preda a qualche problematica importante, vista la sua impossibilità ad accendersi normalmente qualche ora prima, ed è proprio su questo che l'azienda di Cupertino indagherà affinché tale incidente sia effettivamente un caso isolato e non un difetto di questa nuova generazione di iPhone.