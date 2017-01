iPhone 7 non vende quanto sperato: -10% di ordini nei prossimi mesi

La società sta pianificando di ridurre la produzione degli iPhone del 10% nel primo trimestre del 2017, almeno secondo un report di Nikkei non ancora confermato ufficialmente. Si tratta di una situazione speculare a quella sofferta da Apple con il precedente modello, iPhone 6S, che aveva causato una decurtazione degli ordini per il primo trimestre del 2016. In entrambi i casi Apple ha accumulato un surplus di scorte nei magazzini alla fine dell'anno precedente.

Tuttavia, nel 2016 Apple aveva già diminuito la produzione di iPhone 7 in modo da prevenire il fenomeno avvenuto con il predecessore. Le stime si sono verificate comunque troppo ottimistiche e le vendite del nuovo modello "più lente" delle previsioni. I tagli nella produzione dovrebbero inoltre essere concentrati esclusivamente nei modelli più recenti, iPhone 7 e 7 Plus, e coinvolgere solo marginalmente gli altri dispositivi della Mela ancora in produzione.

"Apple taglierà la produzione dei prodotti della famiglia iPhone del 10% nel primo trimestre del 2017 secondo i calcoli effettuati da Nikkei basati sui dati ricevuti dai fornitori.

I telefoni hanno venduto ancora più lentamente del previsto. Le informazioni sulla produzione degli ultimi modelli e le vendite globali suggeriscono tagli sia su iPhone 7 che sulla versione Plus per il prossimo trimestre".

Quella di Apple potrebbe essere una grande occasione mancata, soprattutto se si considera la grossa debacle di Samsung con Galaxy Note 7. iPhone 7 e iPhone 7 Plus hanno affrontato la stagione natalizia praticamente incontrastati per via della mancanza di dispositivi di fascia alta di pari blasone. Secondo numerosi analisti il motivo del declino nelle vendite è la mancanza di feature "interessanti" sui nuovi modelli capaci di catturare le attenzioni di potenziali acquirenti.

Lo scorso settembre Apple non ha condiviso i dati sulle vendite del primo weekend dal debutto, e in seguito ha riportato un calo negli utili, il primo negli ultimi tredici anni. Apple è quindi dannata? Naturalmente no, dal momento che iPhone è ancora fra i top di gamma più venduti e la linea di smartphone più redditizia nell'intero settore. Ci si aspettano però grandi novità per il prossimo modello, il decimo della line-up, e secondo i rumor Apple potrebbe tornare a sorprendere.