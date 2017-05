iPhone 7 è stato lo smartphone più venduto nel Q1 2017

Secondo Strategy Analytics iPhone 7 è stato lo smartphone più venduto durante i primi tre mesi del 2017, nonostante un leggero calo nelle vendite rispetto all'anno precedente. Apple non rilascia informazioni di vendita separate per ogni modello, tuttavia le stime della società di analisi affermano che iPhone 7 ha occupato il 6,1% del mercato, mentre iPhone 7 Plus si è fermato al 4,9%. Nello specifico si parla di 21,5 milioni di iPhone 7 e 17,4 milioni di iPhone 7 Plus.

In complessiva il mercato degli smartphone ha totalizzato vendite per 353,3 milioni di unità, con un leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (333,1 milioni). Apple ha venduto oltre 50 milioni di smartphone nei primi tre mesi dell'anno, ma quello che sorprende di più dai dati rilasciati da Strategy Analytics è la terza posizione. Qui non troviamo né Samsung, né LG, e neanche Huawei, ma Oppo con il suo R9s, realtà praticamente sconosciuta in occidente.

Samsung riesce ad ottenere solamente una quarta posizione con Galaxy J3, seguito da Galaxy J5, con rispettivamente 6,1 e 5 milioni di vendite in tutto il mondo. Oppo ha probabilmente saputo capitalizzare in Oriente l'insuccesso di Galaxy Note 7, catturando con R9s una buona parte delle consegne complessive nel primo trimestre del 2017. È invece probabile che i coreani riusciranno a ribaltare la situazione nel secondo trimestre sfruttando le nuove ammiraglie della line-up.

"Sono stati consegnati sul mercato 8,9 milioni di Oppo R9s, smartphone che ha catturato la terza posizione e che ha occupato il 3% delle quote di mercato globali nel primo trimestre del 2017", ha commentato così Neil Mawston, Executive Director per Strategy Analytics, continuando: "Oppo è in larga parte sconosciuta nel mondo occidentale, ma il suo marchio è estremamente popolare in Cina e sta crescendo rapidamente in India".

Nei prossimi mesi potremmo vedere un rimescolamento dei vertici guidato da Galaxy S8, tuttavia entro la fine dell'anno potrebbe essere iPhone 8 a scombinare nuovamente le parti alte della classifica. Molti analisti prevedono un ciclo anomalo di aggiornamenti per il nuovo melafonino per via delle sue nuove feature e, soprattutto, per il nuovo design di cui parlano ormai da settimane svariate fonti. La disponibilità dello smartphone potrebbe avere un ruolo cruciale nei numeri di fine anno.