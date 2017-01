iPhone 6 Plus in offerta su Amazon a 479,99 Euro con disponibilità immediata

Incuriositi da Apple ma spaventati dal prezzo enorme di alcuni dei suoi prodotti? Una buona soluzione per passare alla Mela e assaggiarne le qualità è quello di provare i dispositivi meno recenti, ma non per questo obsoleti. Apple continua a supportare anche gli iPhone e gli iPad più vecchi fornendo loro costanti aggiornamenti di sicurezza e con nuove feature, ed è così anche per iPhone 6 Plus. Questo modello si trova attualmente a 479 Euro su Amazon. Si tratta di un modello Ricondizionato Certificato, ovvero riparato, testato e revisionato e pertanto perfettamente funzionante. Al suo interno troviamo un processore Dual-Core da 1,84GHz, 16 GB di storage e 1GB di RAM. La fotocamera da 8 megapixel è stabilizzata otticamente e si contraddistingue ancora oggi per ottimi video in Full HD.

Costo? 479 Euro nei colori Grigio, Silver e Oro con disponibilità immediata, venduto e spedito da Amazon.