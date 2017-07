iPhone 6 cade per sbaglio da un aereo e sopravvive ad un volo di 400 metri

Cover, bumper, pellicole di vetro temprato, cordini per legare il nostro smartphone al polso. Tutti accessori che servono ad aumentare la sicurezza del nostro dispositivo e diminuire o addirtittura annullare i danni da una caduta, ma siamo realmente certi che siano loro a darci una mano oppure si tratta semplicemente di fortuna?

Stefano Bardelli stava usando con il suo iPhone 6 un volo su un aereo, il Crop Circle, a circa 150-160 km/h quando ad un tratto gli scivola di mano. Dal filmato notiamo come il cellulare inizia a roteare su se stesso ad una grande velocità e dopo pochi secondi cade violentemente a terra: dopo un'intera serata alla ricerca dello smartphone anche grazie alla app Trova il mio iPhone riescono finalmente a ritrovarlo con un piacevole sopresa, il cellulare è intatto.

Solo la cover un po' rovinata sono i danni complessivi del dispositivo che dopo un volo di ben 400 metri continua ad essere perfettamente funzionante, solo leggermete sporco, impressionante anche se c'è da dire che come tutti avranno potuto notare il cellulare ha effettuato l'atterraggio su una superficie non cementata, il che ha aiutato sicuramente molto lo smartphone a rimanere intatto. Cosa poco probabile se fosse caduto, per esempio, su una strada asfaltata.

Ciò nonostante riconosciamo che è sicuramente un ottimo risultato che dopo un volo del genere lo smartphone sia rimasto intatto.