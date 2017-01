iPhone 2017: il video concept lo mostra con un design ''squadrato'' e la ricarica wireless

L'iPhone del decimo anniversario di Apple è senza dubbio uno dei più attesi smartphone degli ultimi dieci anni. Gli utenti fedeli alla Mela morsicata ma anche tutti gli altri attendono di vedere come l'azienda di Cupertino cercherà di stupire la concorrenza proprio con la presentazione del suo nuovo iPhone del 2017. Una generazione che dovrebbe rappresentare per l'azienda di Tim Cook un passo decisamente importante in termini di cambiamenti al design ed alcune feature che finora non sono arrivate durante questi anni. Un video concept realizzato da ConceptsiPhone propone di visionare quale ipotetico aspetto potrà avere il futuro smartphone di casa Apple che dovrebbe essere presentato durante il mese di settembre.

Le indiscrezioni sulle caratteristiche del nuovo top di gamma di Apple si stanno succedendo negli ultimi mesi e se a livello di potenzialità l'iPhone del decimo anniversario dovrebbe possedere il nuovo processore A11 realizzato con processo produttivo a 10nm, a livello estetico la situazione sembra ancora avvolta nel mistero. Sì perché il nuovo iPhone 2017 dovrebbe possedere un nuovo aspetto che nel video è possibile osservare.

In questo caso gli ideatori del video hanno pensato ad un iPhone più squadrato con cornici meno arrotondate. Nel video vengono mostrate due versioni, la nera e la bianca, entrambe completamente lucide riprenndendo la lavorazione già utilizzata da Apple con il nuovo iPhone 7 e 7 Plus "jet Black". Presente la doppia fotocamera "decisamente sporgente" al posteriore con la peculiarità di aggiornamenti e dunque miglioramenti a favore della qualità dei due sensori. Display che sembra allargarsi ai lati con la possibilità di un pannello edge-to-edge e con la scomparsa del tasto Home sostituito da un pulsante completamente touch nella parte inferiore che dovrebbe mantenere chiaramente il sensore Touch ID.

Inevitabile osservare a fine video la presenza al posteriore dello Smart Connector, ossia la porta che permetterà agli utenti di ricaricare lo smartphone via Wireless. Una feature che da tempo viene "rumoreggiata" sia dagli utenti che dai media ma che Apple non ha voluto ancora implementare sui propri dispositivi. In questo nuovo iPhone tutte le indiscrezioni portano a questo e l'azienda di Tim Cook potrebbe prendere la palla al balzo con il decimo anniversario proprio per introdurla permettendo maggiore libertà di ricarica.